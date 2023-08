Mitsubishi dévoile un nouveau multisegment sous-compact

Un nouveau modèle de la taille de la RVR révélé en Indonésie

Il sera équipé d’un système audio Yamaha

Mitsubishi vient de dévoiler un tout nouveau multisegment compact qui fera ses débuts au salon de l’automobile indonésien. Pourquoi le montrer ? Parce qu’il pourrait s’agir du prochain Mitsubishi RVR, ou d’un nouveau modèle plus abordable qui se situerait en dessous de celui-ci dans la gamme.

Le constructeur n’a pas donné de nom à ce nouveau multisegment, ce qui est un peu surprenant. En revanche, il nous a donné ses dimensions : 4 390 mm de long, 1 810 mm de large et 1 660 mm de haut. Ces dimensions se situent juste au-dessus de celles de l’actuel Mitsubishi RVR, qui mesure 4 365 mm de long, la même largeur et 1 645 mm de haut.

Mitsubishi décrit le nouveau multisegment comme étant « basé sur le concept de design Silky and Solid (doux et solide)». Il est censé avoir une présence imposante, et le bas de la carrosserie a des proportions solides de VUS et des ailes musclées, mais le toit flottant et les surfaces supérieures élégantes sont destinées à exprimer « un aspect soyeux et aérien ».

Le nouveau multisegment dispose d’une garde au sol de 222 mm, que Mitsubishi qualifie de première de sa catégorie, mais il s’agit d’un véhicule à traction avant uniquement. En raison de ce groupe motopropulseur de 1,5 litre à traction avant, nous pensons qu’il pourrait arriver ici. Il se situe en dessous du RVR dans la gamme de l’entreprise. Cette configuration se retrouve dans un segment en pleine expansion qui comprend le Nissan Kicks et le Hyundai Venue.

Mitsubishi a déjà annoncé que ce modèle serait équipé d’un nouveau système audio Yamaha. C’est la première fois que Yamaha crée un système audio de marque pour un véhicule.