MINI ajoute des versions John Cooper Works à ses nouveaux modèles trois portes et décapotables

Ces modèles hautes performances sont équipés d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres qui développe 231 chevaux et 280 lb-pi de couple.

Les éléments de design distinctifs comprennent une calandre proéminente, des caractéristiques aérodynamiques et des options de couleur personnalisables.

Les systèmes d’aide à la conduite comprennent douze capteurs à ultrasons et quatre caméras.

MINI a dévoilé les versions John Cooper Works (JCW) de sa nouvelle génération de modèles à trois portes et cabriolets.

Comme auparavant, le nom JCW désigne les variantes les plus puissantes et les plus dynamiques de chaque carrosserie.

Performance et maniabilité

Les nouvelles MINI JCW sont propulsées par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L qui génère 231 chevaux et un couple d’environ 280 lb-pi, ce qui les rend nettement plus puissantes que les modèles « réguliers » dotés d’un moteur trois cylindres, et même que les versions Cooper S, qui sont équipées d’une version moins puissante du moteur 2,0 L.

Ces performances accrues permettent au modèle John Cooper Works à hayon d’atteindre 100 km/h en 6,1 secondes et au cabriolet, plus lourd, en 6,4 secondes à partir d’un arrêt.

La seule transmission disponible est une unité à double embrayage qui promet des changements de vitesse très rapides afin de réduire les pertes du groupe motopropulseur et de créer une sensation de conduite plus dynamique.

En parlant de sensations de conduite, MINI affirme que les versions JCW disposent de réglages de suspension spécifiques qui devraient rendre la conduite encore plus amusante que celle des MINI standard, déjà très enjouées.

Un design unique

En plus des améliorations de performance, les MINI Cooper JCW à hayon et Cabriolet 2025 présentent plusieurs éléments de design spécifiques au modèle, tels que de larges prises d’air à l’avant, des logos JCW, des prises d’air supplémentaires sur le capot, des réflecteurs rouges verticaux et des feux de jour horizontaux JCW intégrés dans les phares circulaires. À l’arrière, un diffuseur unique et un aileron aérodynamique sont rejoints par un tuyau d’échappement central pour compléter le look. Bien entendu, des jantes en alliage exclusives sont également incluses, en 17 ou 18 pouces.

Les éléments décoratifs tels que la couleur contrastée du toit, les coques de rétroviseurs peintes et les bandes de capot sont disponibles en noir ou en rouge, ce qui permet aux MINI JCW de se démarquer encore davantage des autres modèles.

Le cabriolet est disponible dans une couleur de peinture exclusive, Copper Grey, ainsi qu’avec une capote au choix en noir ou en gris avec un motif Union Jack. Selon le constructeur, cette capote peut être relevée ou abaissée complètement en 18 secondes à une vitesse maximale de 30 km/h ou s’ouvrir jusqu’à 40 centimètres (comme un toit ouvrant normal) à n’importe quelle vitesse.

À l’intérieur, les différences entre les modèles JCW et Cooper S incluent les sièges sport JCW revêtus de cuir synthétique noir et de tissu avec des surpiqûres rouges.

Un volant sport unique fait également partie de l’ensemble, de même que des palettes de changement de vitesse et un système audio Harman Kardon de série. Comme les autres modèles MINI récents, les modèles JCW sont dotés de l’écran central circulaire de la marque.

La nouvelle génération de modèles MINI John Cooper Works haute performance devrait arriver au Canada dans les semaines ou les mois à venir.