Meyers Manx vise l’avenir avec des véhicules électriques, tout en rendant hommage à son passé

Meyers Manx célèbre son 60e anniversaire avec de nouveaux véhicules électriques et des mises à jour du design classique.

Les modèles 2.0 EV et Resorter NEV ont atteint le statut de véhicule routier et disposent de caractéristiques avancées.

Un buggy Tarmac Touring Edition en édition limitée souligne le mélange d’héritage et d’innovation de la marque.

Meyers Manx a dévoilé sa dernière gamme de véhicules à l’occasion de The Quail, A Motorsports Gathering, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’entreprise. La présentation, qui s’est déroulée au Quail Lodge & Golf Club, a mis en avant de nouveaux modèles de véhicules électriques et des modèles classiques remis au goût du jour.

L’entreprise a présenté des avant-goûts de production pour le véhicule électrique Meyers Manx 2.0 et le véhicule électrique de quartier Resorter. Ces deux modèles ont franchi d’importantes étapes de développement et sont désormais entièrement utilisables dans la rue. Les ingénieurs se sont concentrés sur des caractéristiques essentielles telles que les performances de conduite, l’autonomie, la fiabilité et la sécurité.

Le teaser de production de la 2.0 EV présente une livrée Old Red actualisée, avec un toit Bimini en toile marine blanche et des accents graphiques verts rappelant les réservoirs de carburant d’origine du modèle Old Red de 1964. L’intérieur comprend des sièges Old Red reproduits, garnis de vinyle blanc de qualité marine.

Le concept du Resorter NEV apparaît dans une nouvelle carrosserie bleu métallisé Crystal Cove avec des sièges en vinyle blanc de qualité marine. Les deux modèles intègrent des technologies et des systèmes parfaitement opérationnels, depuis la technologie des batteries et les logiciels jusqu’au châssis et à la suspension.

Meyers Manx a également présenté une version remastérisée de son kit Resorter à quatre places. Le design actualisé, créé à l’aide de la numérisation 3D et de la technologie CNC, offre une meilleure précision dans la production de la carrosserie en fibre de verre. Le Resorter remastérisé offre plus d’espace pour les sièges arrière et un cadre amélioré pour une meilleure rigidité.

Lors de l’événement, l’entreprise a présenté une carrosserie Remastered Resorter en écailles de métal Rose Copper, avec des sièges en osier pour les passagers avant et arrière. Les kits Remastered Resorter seront disponibles à l’automne et les prix seront annoncés à l’approche du lancement.

Le Meyers Manx Tarmac Touring Edition, un buggy biplace inspiré de l’aviation, a été un autre point fort de l’exposition. Ce modèle en édition limitée, qui ne sera produit qu’à six exemplaires, est propulsé par un moteur radial trois cylindres de 2,0 litres conçu à l’origine pour les avions de sport.

Phillip Sarofim, président de Meyers Manx, a déclaré : « Le Quail Motorsports Reunion est une étape remarquable pour présenter toute l’étendue de notre vision. Nous présentons une philosophie où l’héritage du passé est réimaginé avec l’innovation du futur. »

L’entreprise prévoit de continuer à tester et à perfectionner les modèles 2.0 EV et Resorter NEV dans les semaines à venir, et d’étendre sa flotte de prototypes techniques.