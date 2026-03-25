Mercedes-Maybach donne un aperçu de la nouvelle VLS, une minifourgonnette ultra-luxueuse basée sur le concept Vision V

Il s’agira d’une version nettement plus luxueuse de la minifourgonnette VLE récemment dévoilée.

Elle devrait être dotée d’une motorisation électrique comme la VLE, mais les moteurs à essence ne sont pas exclus.

La VLS est décrite par le constructeur comme un salon exclusif sur roues.

Environ deux semaines après avoir dévoilé la minifourgonnette électrique VLE, Mercedes-Benz donne maintenant un aperçu d’une version plus luxueuse qui sera vendue sous le nom de Mercedes-Maybach.

C’était prévisible, puisque l’entreprise n’a jamais caché son intention de proposer à la fois une version axée sur la famille et une navette ultra-luxueuse, ce que sera la future VLS.

S’inspirant largement du concept Vision V, la Mercedes-Maybach VLS est décrite comme un salon exclusif. Elle devrait comporter deux très larges sièges baquets dans le compartiment arrière, contrairement aux banquettes et sièges modulaires de la VLE.

Alors que la VLE met déjà l’accent sur les passagers arrière avec un écran panoramique 8K de 31,3 pouces et des sièges électriques « Grand Comfort » offerts en option, la VLS devrait porter l’expérience à un niveau supérieur.

Comme il a été mentionné lors du lancement du concept Vision V, la VLS démontrera comment Mercedes-Maybach peut améliorer l’expérience des passagers lorsqu’un espace intérieur beaucoup plus vaste est disponible, comparativement à la berline de Classe S et au VUS GLS.

À l’instar de la VLE, la VLS devrait d’abord être lancée avec une motorisation électrique, des moteurs à essence s’ajoutant par la suite, bien qu’aucun détail technique n’ait été annoncé pour le moment.

De même, seule une photo en gros plan du logo Maybach sur le panneau de custode arrière a été publiée, ce qui signifie que nous ne savons pas encore comment la VLS se distinguera de la VLE à l’extérieur.

Un aperçu complet de la Mercedes-Maybach VLS est attendu dans les prochaines semaines.

Les minifourgonnettes de luxe sont très populaires pour le transport de VIP et les navettes d’entreprise en Asie depuis un certain temps, mais elles sont pratiquement inexistantes en tant que catégorie en Amérique du Nord.

Il sera intéressant de voir si les clients d’ici manifestent un intérêt pour ce type de véhicule, ce qui pourrait ouvrir la porte aux concurrents pour lancer leurs propres fourgonnettes haut de gamme aux États-Unis et au Canada.