Mercedes dévoile le nouveau multisegment électrique CLA

Mercedes-Benz a annoncé sa dernière nouveauté sur le marché des véhicules électriques (VE) : le nouveau multisegment électrique CLA. Destiné à des concurrents tels que la Tesla Model Y, ce nouveau modèle souligne la stratégie de Mercedes visant à élargir sa gamme avec davantage de véhicules électriques d’entrée de gamme. Le multisegment CLA devrait attirer une population plus jeune et de nouveaux clients vers la marque Mercedes.

L’introduction du multisegment électrique CLA fait partie d’une initiative plus large de Mercedes-Benz visant à diversifier son offre de véhicules électriques. La Mercedes-Benz Concept CLA Class comprendra un coupé quatre portes, un shooting break (familiale élancée) et deux multisegments. Ces véhicules seront construits sur la nouvelle architecture modulaire Mercedes-Benz (MMA), une plateforme « électrique d’abord » conçue pour accueillir à la fois des véhicules électriques et des véhicules à essence. Cette architecture flexible permettra à Mercedes de proposer une gamme polyvalente de véhicules répondant aux différentes préférences des consommateurs et aux exigences du marché.

Le multisegment CLA est destiné à remplacer le modèle EQB, un superbe VUS, mais un médiocre EV, et à cibler les jeunes acheteurs qui découvrent la marque Mercedes. Selon le vice-président d’AutoForecast Solutions, Sam Fiorani, le crossover CLA devrait attirer des clients plus jeunes grâce à son design sportif et à son prix compétitif.

Comme le rapporte Automotive News, un concessionnaire Mercedes a noté que plus de la moitié des acheteurs de CLA sont nouveaux pour la marque, ce qui indique que le multisegment CLA pourrait considérablement augmenter la part de marché de Mercedes dans le segment des véhicules électriques. Ivan Drury, analyste chez Edmunds, a souligné la nécessité pour Mercedes de se concentrer sur l’accessibilité financière, car le prix de transaction moyen des véhicules Mercedes a fortement augmenté, ce qui risque d’aliéner les consommateurs soucieux de leur budget.

Le coupé CLA électrique, dont le nom de code est C174, a été présenté au salon de l’automobile de Munich dans le cadre du Concept CLA Class. Ce concept est doté d’un moteur électrique de 175 kilowatts et d’une transmission à deux vitesses, offrant des performances impressionnantes au niveau de la chaîne cinématique et de la batterie. Le Concept CLA affiche une autonomie de plus de 466 miles (750 km) en une seule charge, selon les normes d’essai européennes, et un système électrique de 800 volts capable d’augmenter l’autonomie de 248 miles (400 km) en seulement 15 minutes.

Le concept CLA se distingue par son profil aérodynamique et des caractéristiques intérieures telles qu’un écran intégré qui combinent le combiné d’instruments et les écrans d’infodivertissement. Les concessionnaires qui ont découvert le coupé CLA en avant-première l’ont décrit comme plus grand et plus élégant que son prédécesseur à moteur à combustion, avec des feux arrière distinctifs arborant le logo étoilé de Mercedes.

La production du multisegment électrique CLA devrait débuter en octobre 2025 à l’usine Mercedes de Rastatt, en Allemagne, avec des sites de production supplémentaires à Kecskemet, en Hongrie, et à Pékin. Les premiers modèles devraient être lancés aux États-Unis à la fin de l’année 2026. La stratégie de Mercedes vise à concilier luxe et prix abordable, en adaptant les plans de développement des produits pour répondre aux demandes du marché et en passant à la plateforme MMA pour les futurs modèles à essence également.