Mercedes-Benz Vision One-Eleven : Une icône nostalgique revisitée à l’électricité

Mercedes-Benz dévoile la Vision One-Eleven, qui allie un design classique à une technologie électrique de pointe.

L’intérieur révolutionnaire présente le tout premier concept de salon de voiture de sport pour un confort ultime.

Le groupe motopropulseur innovant associe un moteur à flux axial YASA à une batterie haute performance inspirée de la Formule 1.

Mercedes-Benz a dévoilé une nouvelle étude de voiture de sport révolutionnaire baptisée Vision One-Eleven, qui associe un design dynamique et avancé à une technologie de motorisation entièrement électrique innovante. Marqueur du style du 21e siècle, la silhouette de la supercar incarne habilement le design Mercedes-Benz One-Bow, soulignant l’identité de la marque, synonyme de luxe emblématique.

Une fusion du passé et du futur : l’héritage du design

S’inspirant des légendaires véhicules expérimentaux C 111 des années 1960 et 1970, connus pour leurs moteurs Wankel et turbodiesel radicaux, la Vision One-Eleven fait entrer dans l’ère moderne l’attrait avant-gardiste de ces modèles emblématiques. L’adaptation contemporaine présente des proportions nettes et musclées, évoquant un élément de surprise tout en conservant un air de luxe familier.

L’extérieur de la One-Eleven est une interprétation magistrale du design One-Bow. De l’arrière musclé à l’avant surbaissé, le design s’étire en douceur, donnant au véhicule un aspect sculptural indéniable. Peinte dans un alubeam orange cuivré, la voiture crée un lien visuel puissant avec son ancêtre C 111. En outre, le design se caractérise par des portes papillon affleurantes et des roues de grand diamètre sous des ailes évasées, renforçant ainsi l’image d’une machine sportive sans compromis et aérodynamiquement raffinée.

À l’intérieur, la Vision One-Eleven abrite le premier habitacle de voiture de sport avec un concept de salon. L’espace mélange deux états disparates : une machine à conduire minimaliste en mode course, et une atmosphère de salon en mode détente. Le design intérieur manifeste le luxe futur avec des couleurs contrastées et des combinaisons de matériaux innovants, créant une ambiance distinctive et audacieuse. L’intérieur de type « lounge » encourage les occupants à se détendre, une approche totalement nouvelle pour la voiture de sport du futur.

La performance à l’état pur : groupe motopropulseur de haute technologie

La Vision One-Eleven fait un bond en avant dans le domaine de la propulsion électrique avec l’intégration du moteur à flux axial de YASA. Ce moteur électrique innovant de haute technologie offre une puissance comparable à celle d’un moteur de sport dans un ensemble nettement plus petit, ce qui en fait un choix idéal pour les véhicules électriques de haute performance. L’ajout d’une batterie dotée de cellules cylindriques haute performance à refroidissement liquide, inspirée de la chimie des cellules de Formule 1, fait de la Vision One-Eleven un testament de la stratégie de développement de la propulsion électrique de Mercedes-Benz.

Dans le droit fil de l’expérience de conduite immersive, Mercedes-Benz introduit une interface utilisateur de réalité augmentée (AR) avec la Vision One-Eleven. L’AR UI permet de développer un contenu numérique haute définition qui s’intègre contextuellement dans l’environnement de l’utilisateur, morphant l’ensemble de la voiture en une interface utilisateur. Cette interface exploratoire constitue une référence en matière d’expérience utilisateur transparente et non encombrée par la technologie, ouvrant la voie à l’avenir de la réalité étendue.

Vision One-Eleven est un phare pour le design et la technologie progressifs, démontrant l’engagement de Mercedes-Benz à réimaginer le luxe automobile. En associant des éléments de design emblématiques à une technologie d’avant-garde, elle incarne la vision de l’avenir de la marque et perpétue l’héritage de la C 111 à l’ère de la mobilité électrique.