Mercedes-Benz renforcera son partenariat avec Geely en investissant dans la société de conduite autonome Qianli

Qianli est une société chinoise qui constitue la branche de la conduite autonome de Geely.

Mercedes et Geely sont déjà en pourparlers pour le partage de futurs moteurs à essence.

Le constructeur automobile allemand vise à rendre ses voitures plus compétitives en Chine grâce à des technologies développées localement.

Mercedes-Benz serait sur le point d’acquérir une participation minoritaire dans Qianli, une société chinoise de conduite autonome soutenue par Geely.

Mieux connu comme l’entreprise qui possède Volvo et Polestar, Geely est l’un des plus grands constructeurs automobiles de Chine et s’est classé au neuvième rang des ventes mondiales l’année dernière. En plus des deux marques suédoises, Geely vend également des voitures et des camions sous son propre nom et détient une participation majoritaire dans Smart, Lotus et la London EV Company, qui fabrique les célèbres taxis noirs de la ville, entre autres.

Bien que Mercedes soit à l’avant-garde des systèmes avancés d’aide à la conduite, étant le premier constructeur automobile européen à avoir fait homologuer son système semi-autonome de niveau 3 pour un usage public, l’entreprise cherche à améliorer sa compétitivité en Chine avec des technologies locales.

Cette démarche reflète la stratégie de nombreux autres constructeurs automobiles, qui s’associent à des entreprises chinoises pour mieux adapter leurs produits aux goûts locaux.

Alors que la Chine, le plus grand marché automobile mondial, était très rentable pour les constructeurs européens il y a quelques années, l’ascension rapide d’entreprises chinoises telles que BYD et Xiaomi, qui proposent des modèles hybrides et électriques très avancés à des prix extrêmement compétitifs, a rendu plus difficile pour eux de rester pertinents.

Qianli, soutenue par Geely, est un choix de partenaire logique pour Mercedes-Benz, puisque le constructeur allemand est déjà en pourparlers préliminaires avec Geely concernant une prochaine génération commune de moteurs à essence.

L’ensemble des actifs de Geely dans le domaine de la conduite autonome ont été regroupés au sein de Qianli il y a quelques années, ce qui en fait la principale force motrice derrière les développements du constructeur chinois en matière d’aide à la conduite.

De plus, le président de Geely, Li Shufu, a personnellement acheté une participation de 9,69 % dans Mercedes-Benz en 2018, faisant de lui le plus grand actionnaire individuel de l’entreprise.

Bien que ni Mercedes-Benz, ni Geely, ni Qianli n’aient commenté l’investissement imminent du constructeur allemand, les rumeurs suggèrent que l’accord pourrait être annoncé dès cette semaine.

Sans surprise, les détails sur le partenariat à venir entre les deux entreprises sont rares. Nous ne savons donc pas si Mercedes-Benz a l’intention d’améliorer ses fonctionnalités de conduite autonome existantes avec l’aide de Qianli, ou s’ils travailleront sur un ensemble distinct de fonctionnalités destinées uniquement au marché chinois.

