Mercedes-Benz étend son réseau de recharge de VE à haute puissance au Canada

Le constructeur d’automobiles de luxe prévoit de lancer les premières stations de recharge dans la région métropolitaine de Vancouver en 2025.

Mercedes-Benz lancera son réseau de recharge haute puissance pour VE au Canada à partir de 2025.

Les premières stations se trouveront dans la région métropolitaine de Vancouver, et des extensions sont prévues dans tout le pays.

Le réseau comprendra des chargeurs de 400 kW, compatibles avec les connecteurs CCS1 et NACS.

Mercedes-Benz High-Power Charging (MB HPC) étend son réseau de recharge de VE au Canada. L’entreprise a présenté ses plans d’expansion au Canada lors du salon de l’automobile de Toronto et souhaite améliorer l’infrastructure de recharge rapide dans le cadre d’une stratégie plus large visant à favoriser l’adoption des VE.

L’entreprise exploite actuellement plus de 300 stations de recharge dans 11 États américains et prévoit de déployer plus de 2 500 bornes de recharge au Canada et aux États-Unis. Les premières stations MB HPC du Canada ouvriront dans la région métropolitaine de Vancouver en 2025, et d’autres stations suivront.

Cette expansion permet de relever un défi majeur sur le marché canadien des VE : l’accès limité à des stations de recharge rapide de grande puissance. En intégrant ses stations dans des lieux de vie tels que les centres commerciaux et les carrefours de voyage, Mercedes-Benz espère rendre la recharge plus pratique pour les conducteurs de VE.

Chaque station MB HPC sera équipée de connecteurs CCS1 et NACS, garantissant ainsi la compatibilité avec une large gamme de véhicules électriques. Le réseau est ouvert à tous les propriétaires de VE, mais les clients de Mercedes-Benz peuvent bénéficier d’avantages exclusifs. Les stations seront équipées de chargeurs rapides de 400 kW, capables de recharger certains VE de 10 % à 80 % en moins de 20 minutes.

Le système de gestion intelligente de la charge de MB HPC est conçu pour optimiser l’efficacité, permettant aux utilisateurs de charger pendant qu’ils visitent les magasins ou les cafés à proximité.

Mercedes-Benz a d’abord lancé son réseau de recharge à haute puissance à la fin de 2023 et a depuis établi des partenariats avec des détaillants tels que Starbucks et Buc-ee’s aux États-Unis. L’expansion canadienne s’inscrit dans l’objectif plus large du constructeur automobile d’améliorer l’expérience des propriétaires de VE en rendant la recharge plus accessible et plus fiable.

L’entreprise n’a pas encore annoncé d’emplacements spécifiques au-delà de la région métropolitaine de Vancouver, mais elle prévoit de continuer à développer son réseau au Canada au cours des prochaines années.