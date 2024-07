Mercedes-Benz et Starbucks s’associent pour 100 sites de recharge de niveau 3

Benz étend son réseau de recharge.

Plus d’un millier d’établissements Starbucks disposent d’une borne de recharge à proximité.

Mercedes-Benz étend une nouvelle fois son réseau de recharge aux États-Unis. Cette fois, c’est en partenariat avec Starbucks. Les deux sociétés vont collaborer pour installer des bornes de recharge de niveau 3 dans plus de 100 cafés.

Starbucks et Benz ont indiqué qu’ils prévoyaient d’installer des stations L3 à la fois dans les zones urbaines centrales et dans les zones désertiques en matière de recharge. La première de ces nouvelles stations sera un couloir de recharge le long de l’Interstate 5. Cette autoroute s’étend de la frontière canadienne au sud de Vancouver jusqu’à Los Angeles, avant de longer la côte jusqu’à San Diego. Il s’agit d’un axe de transport essentiel pour la côte ouest.

Les stations seront équipées de chargeurs Alpitronic Hypercharger avec le câble NACS et des vitesses de charge allant jusqu’à 400 kW. Elles prendront en charge la plupart des véhicules et sont compatibles avec « Plug and Charge ». D’autres emplacements seront ajoutés, notamment sur les marchés de la côte est.

« La collaboration entre deux grandes marques comme Mercedes-Benz et Starbucks améliorera l’expérience de charge pour tous les conducteurs de VE », a déclaré Andrew Cornelia, président et directeur général de Mercedes-Benz High-Power Charging. « Nous envisageons un avenir où il sera aussi facile de recharger son véhicule que de savourer son Starbucks préféré.

Starbucks a déclaré qu’il y a maintenant plus de 1 000 points de vente qui offrent la possibilité de recharger les véhicules électriques à proximité. Mercedes-Benz High-Power Charging prévoit d’avoir 400 hubs avec 2 500 prises d’ici 2027, avec des partenaires tels que Buc-ees.