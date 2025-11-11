Mercedes-Benz dévoile l’intérieur du prochain GLB et donne un aperçu de l’extérieur avant son lancement officiel le mois prochain

Une nouvelle génération du GLB sera dévoilée le 8 décembre.

L’intérieur révèle trois grands écrans et des places pour jusqu’à sept passagers.

On s’attend à ce que le prochain GLB partage ses motorisations électriques et hybrides avec la nouvelle CLA.

Mercedes-Benz met la touche finale à une nouvelle génération du GLB, son petit multisegment carré bâti sur la même plateforme que la berline CLA.

Bien que le lancement officiel du nouveau modèle n’ait lieu qu’au début du mois prochain, le constructeur a publié plus tôt aujourd’hui plusieurs photos claires de l’intérieur, ainsi que des détails supplémentaires sur le véhicule et les tests qu’il subit encore.

Nous avons également eu un aperçu du design extérieur du prochain GLB, mais ces photos ont été prises à l’intérieur de la chambre climatique, la neige et la glace masquant la plupart des détails.

D’après ce que nous pouvons voir, la forme générale du GLB restera globalement la même, peut-être avec une partie avant plus arrondie. Il semble y avoir une grande calandre ovale similaire à celle utilisée sur la nouvelle CLA, et nous nous attendons à voir des barres lumineuses avant et arrière qui complètent des phares et des feux arrière en forme d’étoile, car cela semble être un thème récurrent sur les nouveaux produits de la marque.

La lunette arrière verticale, caractéristique du GLB (et de l’EQB, que le nouveau modèle remplace également), permettra au nouveau modèle de continuer à offrir une troisième rangée en option, ce qui en fait l’un des plus petits véhicules pouvant accueillir sept passagers en Amérique du Nord.

Le constructeur affirme que ce futur VUS offrira plus d’espace pour la tête pour les passagers de la première et de la deuxième rangée que le modèle actuel, ainsi qu’un espace supplémentaire pour les jambes et un meilleur soutien pour les cuisses à la deuxième rangée.

Les propriétaires du modèle actuel ne seront pas dépaysés par l’intérieur du nouveau GLB, car il ne s’éloigne pas trop de son prédécesseur en termes de design, mais sa dotation technologique est entièrement nouvelle.

En effet, le tableau de bord peut être équipé de l’option MBUX Superscreen, une combinaison de trois grands écrans qui occupent la quasi-totalité de la surface verticale, encadrée par une bouche d’air circulaire à chaque extrémité.

Ces écrans fonctionnent sous le nouveau système d’exploitation MB.OS, lancé avec la CLA EQ 2026, ce qui signifie qu’ils intègrent la dernière génération de l’assistant personnel Mercedes, qui utilise l’intelligence artificielle générative dérivée de Microsoft et de Google.

Le constructeur affirme que ce système est un « compagnon intelligent qui pense, apprend et évolue avec le conducteur ».

Les technologies d’aide à la conduite bénéficient également du nouveau système d’exploitation, et nous savons maintenant que le futur GLB sera équipé de 10 caméras, cinq capteurs radar, 12 capteurs à ultrasons et un superordinateur refroidi par eau.

La console centrale est d’apparence plus conventionnelle, et un grand espace ouvert sous les porte-gobelets flottants offre un rangement supplémentaire pour compléter le compartiment sous l’accoudoir.

Parmi les autres caractéristiques intérieures, on trouve le toit panoramique, qui peut être commandé avec un motif d’étoiles illuminé et un système électrochrome qui permet de faire passer la vitre de transparente à opaque via l’écran central.

De série, le panneau de verre est doté d’un revêtement réfléchissant les infrarouges qui garde la chaleur à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver, améliorant le confort des passagers et augmentant l’efficacité du système de climatisation.

À ce propos, les systèmes de chauffage et de climatisation du prochain GLB ont reçu une attention particulière, la version électrique du VUS utilisant une nouvelle conception de pompe à chaleur capable d’exploiter la chaleur résiduelle de la batterie, des moteurs et de l’air ambiant.

Ce composant consommerait un tiers d’énergie en moins qu’un chauffage d’appoint équivalent et offrirait des avantages significatifs par rapport au système actuel utilisé dans l’EQB.

Dans le cadre des essais par temps froid qui se déroulent encore dans les chambres climatiques de Mercedes-Benz à Sindelfingen, en Allemagne, les ingénieurs se sont assurés que la neige et la glace ne peuvent pas bloquer l’entrée d’air de l’habitacle, même pendant un blizzard.

Ils ont également déterminé que le système de dégivrage du pare-brise peut dégager la vitre pour une conduite sécuritaire en 15 minutes à une température extérieure de -15 degrés Celsius, sans aucune autre intervention du conducteur.

Pour assurer un plus grand confort aux passagers, le nouveau GLB EQ commencera à réchauffer l’habitacle dès que quelqu’un montera dans le véhicule. Des tests ont montré que lors d’un trajet de 20 minutes à une température ambiante de -7 degrés Celsius, la climatisation du prochain GLB peut chauffer l’intérieur deux fois plus vite que l’EQB actuel, tout en consommant environ deux fois moins d’électricité.

Aucun détail n’a été révélé sur la motorisation du prochain GLB, mais comme il sera construit sur la même plateforme que la nouvelle CLA, on peut s’attendre à ce qu’il partage les mêmes motorisations.

Cela signifie que la version électrique arrivera probablement en premier en Amérique du Nord, possiblement avec un choix de versions à propulsion avec un seul moteur ou à traction intégrale avec deux moteurs.

La première devrait développer 268 chevaux et 247 lb-pi de couple, tandis que la seconde pourrait atteindre 349 chevaux et 380 lb-pi, comme dans les CLA 250+ et CLA 350 4Matic, respectivement.

On pourrait également voir la même batterie de 85 kWh installée dans le GLB EQ, mais les chiffres d’autonomie devraient être nettement inférieurs, en raison de la forme moins aérodynamique du VUS.

Les temps de recharge pourraient être similaires à ceux de la CLA et donc parmi les plus rapides du marché, grâce à une architecture de 800 volts permettant des vitesses allant jusqu’à 320 kW et donc un temps de 10 à 80 % de seulement 22 minutes.

L’Europe a également droit à des versions hybrides de la CLA 2026 qui devraient arriver sous peu en Amérique du Nord, ce qui suggère que des variantes similaires du GLB sont en préparation.

Nous en saurons plus le 8 décembre, lors du lancement officiel de la prochaine génération du Mercedes-Benz GLB.