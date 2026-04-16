Mercedes-Benz dévoile l’habitacle de la future Classe C électrique avant son dévoilement complet le 20 avril 2026

La prochaine Classe C présentera un design intérieur similaire à tous les modèles récents de la marque.

L’écran MBUX Hyperscreen, couvrant presque toute la largeur du tableau de bord, sera optionnel.

Mercedes-Benz affirme que la nouvelle Classe C sera plus silencieuse et dotée d’un système de chauffage et de climatisation plus efficace que le modèle actuel.

Mercedes-Benz s’apprête à dévoiler la prochaine génération de la berline de Classe C le 20 avril et, comme c’est devenu la coutume avec les récents lancements de produits de la marque, elle a montré l’intérieur avant l’extérieur.

En effet, le constructeur automobile allemand a publié trois photos montrant l’habitacle de la prochaine Classe C, qui sera dotée d’une motorisation électrique et pourrait plus tard recevoir des versions hybrides, à l’instar de la nouvelle CLA.

Sans surprise, l’intérieur de la future Classe C ressemble beaucoup à celui des derniers produits de la marque, c’est-à-dire que le tableau de bord est un panneau de verre vertical qui est couronné de chaque côté par une grande bouche d’aération ronde.

Le MBUX Superscreen pleine largeur sera de série, tandis que le MBUX Hyperscreen sera disponible, offrant au passager avant un écran dédié en plus du système d’infodivertissement central.

Mercedes-Benz affirme que le toit vitré de série et l’architecture électrique rendront l’intérieur plus spacieux que jamais pour une Classe C.

En parlant du toit vitré, les acheteurs pourront choisir le toit optionnel Sky Control, qui comportera 162 étoiles illuminées reliées au système complet d’éclairage d’ambiance.

Outre le thème du grand écran et des étoiles dans le toit optionnel, ce système comportera également des accents lumineux autour du cadre de l’écran, des panneaux de porte, de la console centrale et des bouches d’aération.

Bien que les premières photos ne montrent qu’une voiture équipée d’une sellerie noire soulignée par des surpiqûres rouges contrastées, le constructeur indique que les coloris Brun hêtre et Beige Macchiato seront également disponibles, en plus de finitions en fibre naturelle à pores ouverts blanche et en bois de bouleau fineline à pores ouverts en gris ou brun.

Des accents métalliques seront également présents sur les panneaux de porte, la console centrale et les bouches d’aération, ainsi que des grilles de haut-parleurs en acier inoxydable sur les voitures équipées des systèmes audio Burmester 3D et 4D disponibles.

Comme le GLC 2027 doté de la technologie EQ, la nouvelle Classe C sera disponible avec un intérieur végane certifié par la Vegan Society comme ne contenant aucun produit d’origine animale dans la sellerie, les tapis et les matériaux moussés.

Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile à proposer un intérieur végane certifié par un organisme indépendant.

Pour s’assurer que le conducteur et le passager avant ne se fatiguent pas lors de longs trajets, des sièges avant haut de gamme peuvent être commandés, lesquels disposent d’un réglage lombaire électropneumatique à 4 directions et d’une fonction de massage.

De plus, la nouvelle Classe C propose en option les programmes Energizing Comfort, qui adaptent les sons, l’éclairage d’ambiance, les animations à l’écran et la cinétique des sièges pour favoriser davantage le bien-être et le confort lors de trajets longs ou stressants.

Bien que peu de détails techniques soient connus sur cette future berline électrique, Mercedes-Benz affirme que la nouvelle Classe C sera plus silencieuse que sa devancière, grâce à un verre laminé de série à l’avant, une utilisation intensive de l’isolation acoustique, des supports de suspension découplés, des moteurs électriques spécialement conçus et une nouvelle unité de chauffage et de climatisation.

Cette dernière serait nettement plus efficace que les systèmes de chauffage des voitures à essence, même sans préclimatisation de l’habitacle en hiver. En fait, le constructeur affirme que l’habitacle de la nouvelle Classe C se réchauffera deux fois plus vite que le modèle actuel lors d’un trajet de 20 minutes par une température extérieure de -7 degrés Celsius, tout en consommant deux fois moins d’énergie grâce à une pompe à chaleur plus performante. En été, le même système est censé prévenir la sécheresse oculaire en ne déshumidifiant l’air que dans la mesure nécessaire pour atteindre la température réglée.

Plus de détails, ainsi qu’un aperçu complet de l’extérieur de la Mercedes-Benz Classe C de nouvelle génération, seront révélés le 20 avril 2026, lors de la première mondiale de la berline électrique en Corée du Sud.