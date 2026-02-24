Le G-Class compact fera ses débuts sur une plateforme à châssis échelle dédiée, avec rouage intégral de série et deux options de groupes motopropulseurs.

Le Little G arrive en 2027 comme nouveau modèle d’entrée de la gamme G-Class.

Les variantes hybride et électrique offrent toutes deux le rouage intégral de série.

La version électrique sera lancée en premier ; l’échéancier de la version à combustion reste à confirmer.

Mercedes-Benz introduira un modèle G-Class plus compact en 2027, ajoutant un nouveau point d’entrée à son portefeuille tout-terrain convoité et proposant à la fois des groupes motopropulseurs hybrides et entièrement électriques. Surnommé à l’interne le « Little G », ou « petit G » le modèle représente un ajout important à la sous-marque G-Class.

Le véhicule avait d’abord été présenté comme une addition exclusivement électrique. L’entreprise a depuis révisé ce plan et intégrera désormais une option à combustion interne. La direction de Mercedes a récemment confirmé qu’elle poursuivra la production de modèles à combustion jusque dans les années 2030, à la suite d’une demande plus faible qu’anticipée pour certaines variantes électriques de sa gamme.

La version hybride devrait utiliser le moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre à quatre cylindres que l’on retrouve dans la toute dernière CLA. Cette unité, développée par Mercedes et fabriquée en Chine par la coentreprise Horse Powertrain entre Geely et Renault, développe jusqu’à 188 ch et 221 lb-pi de couple dans ses applications actuelles. Elle fonctionne avec un moteur électrique intégré à la boîte de vitesses, capable d’assurer de courts déplacements en mode entièrement électrique.

La variante entièrement électrique déploiera deux moteurs eATS2.0 de Mercedes, l’un entraînant l’essieu avant et une version à rendement supérieur à l’arrière. Un bloc-batterie nickel-manganèse-cobalt de 85 kWh devrait offrir une autonomie WLTP de 724 km (620 km EPA). Les deux versions proposeront le rouage intégral de série ainsi que des systèmes avancés de vectorisation du couple capables de répartir la puissance à chaque roue afin de maintenir des aptitudes hors route conformes à celles des modèles G-Class de plus grande taille.

Le positionnement envoie un signal clair sur le plan concurrentiel. Le Little G est développé pour rivaliser avec des VUS compacts robustes tels que le prochain Defender Sport de JLR, le Land Cruiser FJ de Toyota, ainsi que quelques autres.

Les plans d’ingénierie ont également changé. Plutôt que de partager une architecture avec les prochains véhicules de tourisme électriques, le Little G reposera sur une plateforme dédiée. On comprend désormais que l’entreprise développe un châssis à longerons afin de préserver la durabilité et l’authenticité hors route.

Le modèle à cinq places devrait mesurer jusqu’à 4 400 mm de longueur, le rendant près de 49 cm plus court que le G-Class standard. Des prototypes camouflés indiquent une hauteur globale inférieure, mais malgré des dimensions réduites, les codes de design comprendront des phares ronds, des proportions verticales, trois glaces latérales par côté et une roue de secours montée à l’arrière.

La production doit débuter en 2027. La version électrique sera lancée en premier, tandis que le calendrier de la version hybride reste à confirmer.

Source: Autocar