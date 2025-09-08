Le futur « Bébé-G » de Mercedes-Benz aura sa propre plateforme avec châssis à échelle

Mercedes-Benz travaille sur un petit frère pour son VUS de Classe G.

Ce futur modèle partagera très peu de pièces avec le G-Wagen actuel et il aura sa propre plateforme.

Néanmoins, son apparence devrait clairement l’associer au Classe G pleine grandeur.

Le futur « Bébé-G » de Mercedes-Benz sera un produit distinct, malgré une forte ressemblance avec le G-Wagen pleine grandeur.

En effet, le directeur des technologies de l’entreprise, Markus Schäfer, s’est entretenu avec le magazine britannique Autocar au sujet de ce futur modèle très attendu, affirmant qu’il utilisera une plateforme sur mesure et non pas simplement une version réduite du châssis du Classe G actuel.

Cela vise à garantir que le nouveau modèle sera emblématique de ses propres mérites, sans risquer de diluer l’image de l’original avec l’ajout d’un petit frère plus petit et plus abordable.

Ce nouveau produit marque le début du plan de Mercedes-Benz de transformer le Classe G en une famille de modèles, de la même manière que Land Rover a séparé la gamme Defender de ses autres produits.

Pour le moment, seuls le G-Wagen à essence et le G 580 électrique avec technologie EQ sont disponibles, mais cela devrait bientôt changer, car le lancement du « Bébé-G » est prévu pour la fin de 2026 ou le début de 2027. Il n’est actuellement pas prévu qu’une version à moteur à combustion se joigne au modèle électrique confirmé. Un cabriolet G-Wagen pleine grandeur est également en préparation.

Bien que le futur petit VUS ne partagera pas la plateforme du Classe G actuel, on peut tout de même s’attendre à ce qu’il bénéficie de capacités tout-terrain impressionnantes, puisque Schäfer a confirmé que le nouveau modèle sera construit sur un châssis-échelle, comme la plupart des véhicules tout-terrain sérieux.

Bien sûr, le « Bébé-G » ne sera pas aussi robuste que le G-Wagen pleine grandeur, mais sa suspension et ses pneus lui conféreront de meilleures capacités que la plupart des VUS une fois qu’il quittera l’asphalte.

La carrosserie sera également très unique, avec presque aucune pièce partagée entre les modèles G pleine grandeur et le plus petit. Même les poignées de porte devront être modifiées pour le futur VUS.

Malgré cela, on s’attend à ce que le « Bébé-G » ait un fort air de famille avec l’emblématique G-Wagen, puisque le chef du design de la marque, Gorden Wagener, a déclaré qu’il s’agirait d’un Classe G « peaufiné ».

Le petit modèle présentera cependant un design plus moderne que même le G 580 électrique avec technologie EQ.

Ola Källenius, le président de Mercedes-Benz, a déclaré dans un discours au salon IAA Mobility à Munich ce week-end que les premières mules d’essai du « Bébé-G » commenceront à circuler sur les routes publiques « très bientôt », ce qui montre que l’ingénierie progresse bien.

Mercedes-Benz a également publié une image qui donne un aperçu de l’arrière du plus petit modèle à côté de la version pleine grandeur.

Bien que l’on ne puisse pas tirer beaucoup d’informations de cette photo, nous pouvons voir que, comme son grand frère, le « Bébé-G » sera très carré, qu’il comportera des feux arrière minces montés au bas de la carrosserie, et que le pneu de secours sera installé à l’extérieur, sur la porte arrière.

Source : Autocar