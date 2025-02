Mercedes-Benz CLA 2026: un aperçu de la nouvelle petite berline électrique

Introduite sur le marché en 2013, la Mercedes-Benz CLA profite d’une refonte complète pour 2026. De passage en périphérie de Stuttgart en Allemagne, EcoloAuto a aperçu la nouvelle mouture de la Mercedes-Benz CLA 2026 avant son dévoilement officiel.

Au Canada, la Mercedes-Benz CLA représente le modèle d’entrée de gamme.

Il s’agit d’un berline à quatre portes qui reprend la silhouette d’un coupé.

La nouvelle génération de la Mercedes-Benz mettra de l’avant une motorisation électrique en plus d’une mécanique hybride.

Aperçue peu de temps avant son dévoilement officiel, la nouvelle génération de la Mercedes-Benz CLA 2026 a été vue alors que certaines portions du véhicule étaient encore camouflées. C’était le cas de son museau, du logo au centre des jantes ainsi que de sa portion arrière.

Comme on est à même de le constater en jetant au coup d’oeil aux photos prises par EcoloAuto, nous avons vu de près deux exemplaires du modèle: l’un était peint en bleu alors que l’autre était de couleur rouge.

Sur les ailes avant des deux Mercedes-Benz CLA 2026 aperçues aujourd’hui près de Stuttgart, nous avons remarqué la présence d’écussons sur lesquels on peut lire les lettres “EQ”. Dans la grande famille de Mercedes-Benz, cette inscription sert à identifier les véhicules de la gamme entièrement électrique. Ce détail nous confirme une information préalablement avancée par le constructeur à l’effet que la prochaine génération de la CLA allait être dotée de la motorisation électrique. La Mercedes-Benz CLA 2026 inclut donc la technologie d’abord introduite avec le prototype EQXX. Pour l’heure, nous n’avons pas de détails techniques supplémentaires au sujet de cette nouvelle mécanique. Il faudra patienter avant de connaître plus d’information concernant notamment la puissance de la motorisation électrique, la densité de la batterie et l’autonomie.

Qui plus est, on se rappellera que le constructeur allemand avait annoncé que la future CLA 2026 allait intégrer la technologie d’hybridation légère. Au moment d’écrire ces lignes, on ignore ce qui logera sous son capot. En revanche, on sait d’ores et déjà qu’elle fera partie de la famille MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) et qu’elle inclura la technologie 48V. Aussi, elle aura droit à une transmission électrifiée.

Parmi les autres nouveautés que mettra de l’avant la Mercedes-Benz CLA 2026, mentionnons le système d’opération MB.OS comprenant l’assistant virtuel MBUX.