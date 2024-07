Mazda prépare l’édition 35e anniversaire de la magnifique MX-5

Une couleur spéciale sera offerte pour marquer l’occasion

Le patron du programme dit qu’il n’y a pas de limite cette fois-ci

C’est le 35e anniversaire de la petite voiture de sport moderne préférée de tous. La Mazda MX-5 fête ses 35 ans cette année, et il est donc temps de lui consacrer une édition spéciale. Nous nous attendons à quelque chose de génial.

Le mois dernier, à l’occasion du 2024 Karuizawa Meeting, Shigeki Saito, responsable du programme MX-5, a parlé de cette édition spéciale à venir (via CarBuzz). Il a précisé qu’elle ne serait construite que pour une courte période, mais qu’elle ne serait pas limitée en volume. Vous devriez donc être en mesure d’en obtenir une, si vous le souhaitez.

Comme les modèles MX-5 anniversaires précédents, le 35e devrait recevoir une peinture spéciale. La dernière fois, nous avons eu droit à la teinte Racing Orange du cône de signalisation, ainsi qu’à des jantes Rays. Ce modèle disposait également d’amortisseurs et de freins spéciaux, nous espérons donc des améliorations similaires cette fois-ci.

Saito a laissé entendre que la voiture du 35e anniversaire serait dorée. Il a précisé que les organisateurs auraient besoin d’un stylo en or, en disant « une couleur qui contient de l’or, et oh, c’est une allusion », suggérant qu’il signerait la voiture dans une couleur assortie.

L’édition du 30e anniversaire a été limitée à 3 000 exemplaires dans le monde entier, mais Mazda a fini par en fabriquer quelques-uns supplémentaires en raison de la demande massive. C’est pourquoi Saito a déclaré que cette fois-ci, l’édition ne serait pas limitée en volume. Bien entendu, l’absence de limite de volume pourrait signifier que les améliorations seront moins importantes. Mazda ne voudra pas se retrouver avec un tas de pièces supplémentaires pour des voitures qu’elle n’a pas eu besoin de construire, et elle ne voudra pas en manquer alors que les commandes et les dépôts des clients ont déjà été enregistrés.