Mazda MX-5 2025: une édition spéciale pour le 35e anniversaire du roadster

Mazda célèbre de belle façon le 35e anniversaire de l’emblématique MX-5. En effet, le constructeur lance une édition spéciale pour l’occasion.

L’édition 35e anniversaire de la Mazda MX-5 2025 se distingue entre autres par sa peinture rouge Artisan.

La Mazda MX-5 2025 35e anniversaire est offerte au prix de 43 700 $.

230 unités sont allouées au marché canadien.

À l’aube de la 62e édition de la course Rolex 24 Hours à Daytona, Mazda a levé le voile sur la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire. EcoloAuto s’est déplacé à Daytona en Floride pour voir de près cette nouvelle édition spéciale de la MX-5 visant à souligner le 35e anniversaire de ce petit roadster japonais.

Un habillage particulier pour la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire

Sans avoir ramené les phares escamotables en guise de clin d’oeil à la première Miata, Mazda souligne avec goût le 35e anniversaire du modèle. En effet, cette édition spéciale est notamment caractérisée par sa peinture rouge Artisan. Cette couleur a d’ailleurs été empruntée au catalogue du CX-90, le VUS intermédiaire à trois rangées de la marque. La voiture est dotée de jantes de 17 pouces au fini gris argenté. Sur l’aile arrière du côté du conducteur, on remarque l’ajout d’un écusson indiquant le numéro de l’exemplaire.

En plus, la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire profite d’un toit souple beige. Cette teinte est reprise à bord alors que la moquette, les sièges, les intérieurs de porte et la portion inférieure de la planche de bord sont également beiges. Les appuie-tête des sièges en cuir chauffants sont embossés et soulignent l’anniversaire.

Parmi l’équipement dont est dotée MX-5 2025 35e anniversaire, mentionnons la chaîne audio Bose, le système d’infodivertissement de 8,8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le différentiel à glissement limité ainsi que les amortisseurs Bilstein.

Sur le plan mécanique, la MX-5 2025 35e anniversaire ne reçoit aucun changement.

Une exclusivité assurée

Au Canada, seulement 230 unités de la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire seront disponibles. Au sud de la frontière, 300 exemplaires seront réservés à la clientèle américaine.

La Mazda MX-5 2025 35e anniversaire affiche un prix de 43 700 $, ce qui la positionne au-dessus d’une version GT, soit au sommet de la gamme.

Cette nouvelle édition spéciale s’inscrit dans une longue lignée de modèles célébrant un anniversaire de la MX-5. En 1999, 2010, 2014 et 2019, Mazda a respectivement souligné le 10e, le 20e, le 25e et le 30e anniversaire de son roadster.

Notons au passage que cette édition spéciale sera exclusivement livrable avec la transmission manuelle à six rapports et le toit souple. Autrement dit, cet habillage spécifique ne peut être combiné avec la transmission automatique ni la déclinaison RF dotée d’un toit rigide rétractable.