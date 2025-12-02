Mazda mise sur les commandes vocales et Google pour améliorer l’expérience utilisateur du CX-5 2026

Le nouveau CX-5 abandonne le contrôleur multimédia en faveur d’un écran tactile de 12,9 ou de 15,6 pouces.

Tous les CX-5 2026 disposent d’un nouveau système d’info divertissement avec services Google intégrés.

Mazda affirme avoir voulu réduire les distractions et la charge mentale du conducteur avec ces technologies.

Le nouveau Mazda CX-5 2026 sera un produit très important pour le constructeur japonais non seulement parce qu’il s’agira d’une nouvelle génération de son véhicule le plus vendu, mais aussi parce qu’il introduira plusieurs nouvelles technologies jamais offertes par Mazda auparavant.

En effet, ce nouveau VUS compact sera le premier modèle de la compagnie à utiliser un système d’infodivertissement avec des services Google intégrés.

Alors que ses autres véhicules ont toujours recours à un contrôleur rotatif sur la console centrale pour naviguer dans les menus de l’écran central, Mazda a donné au nouveau CX-5 un écran tactile comme on en trouve chez ses rivaux.

Les versions d’entrée de gamme auront droit à une unité de 12,9 pouces, plus grande que dans la plupart des versions haut de gamme des compétiteurs, alors que les modèles plus huppés seront équipés d’un écran encore plus grand, de 15,6 pouces.

Les deux écrans partagent la même position décalée vers la droite du tableau de bord afin de ne pas être bloqué par le volant, ce qui permet de conserver la même distance entre la route et les commandes, peu importe la version choisie.

Cet élément a d’ailleurs fait l’objet d’une attention particulière, car Mazda affirme avoir voulu réduire la distance que le regard du conducteur doit parcourir entre la route et l’information sur l’écran central par rapport à l’ancienne génération du CX-5. Les ingénieurs se sont aussi préoccupés du délai nécessaire aux yeux pour focaliser à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.

Remplacer des boutons physiques par des écrans tactiles peut sembler complètement à l’opposé de la volonté de Mazda de réduire les distractions et la charge mentale du conducteur, mais le constructeur affirme avoir fait ses devoirs en la matière.

Ainsi, un large éventail de commandes vocales sont désormais possibles grâce à l’intégration de Gemini, l’intelligence artificielle de Google, au système de reconnaissance de la voix.

Cela signifie que l’on peut poser des questions telles que « de quel côté est le réservoir d’essence? » et obtenir une réponse pertinente au véhicule dans lequel on se trouve.

Bien sûr, ce système peut aussi fournir des recommandations de restaurants, des directions de navigation, et il peut contrôler plusieurs fonctions du véhicule, dont la climatisation et le multimédia.

Notamment, les occupants peuvent ajuster le volume du système audio par la voix, en plus des boutons sur le volant et de l’icône dans la barre de commande au bas de l’écran. Ce dernier est délibérément placé plus près du passager.

Aussi sur le volant, un bouton permet d’activer le système de caméras périphériques et un autre bascule entre les trois pages du combiné d’instrument numérique de 10.25 pouces, de série sur tous les CX-5 2026.

Les directions de la navigation ainsi que les détails du média en cours de lecture sont affichés en face du conducteur, et les versions plus dispendieuses offrent un affichage tête haute agrandi de 122% par rapport à l’ancien modèle et qui projette maintenant directement sur le pare-brise.

Bien sûr, Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles, tout comme la suite complète des services Google, incluant la navigation Google Maps intégrée et le Google Play Store, qui permet d’installer des applications qui peuvent ensuite être utilisées lorsque le véhicule est à l’arrêt, dont YouTube.

Sans surprise, le système d’infodivertissement du nouveau Mazda CX-5 2026 est capable de recevoir des mises à jour à distance, permettant au constructeur d’apporter des améliorations aux véhicules déjà sur la route sans devoir attendre une visite au concessionnaire.

Comme dans les CX-70 et CX-90, le nouveau CX-5 offrira une fonction permettant au véhicule de trouver la position de conduite idéale pour chaque conducteur, qui peut ensuite être enregistrée dans un profil accessible via l’écran central.

Les détails complets de cette technologie n’ont pas été révélés pour le CX-5, mais les VUS actuels de la marque, utilisant un système d’infodivertissement différent, se servent d’une caméra pour détecter le visage du conducteur et ainsi ajuster le siège, les rétroviseurs et l’affichage tête haute.

Plus d’informations sur le prochain CX-5 devraient être révélées au cours des prochaines semaines alors que ce modèle fera son entrée chez les concessionnaires Mazda canadiens.