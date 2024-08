Mazda met discrètement fin aux ventes de la MX-30 EV au Canada

– Mazda mettra un terme aux ventes de la MX-30 EV au Canada à partir de l’année-modèle 2024.

– L’autonomie limitée et les faibles ventes ont conduit Mazda à délaisser la MX-30 au profit des véhicules hybrides.

– Mazda prévoit d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2030, s’alignant ainsi sur les tendances automobiles mondiales.

Mazda Canada a annoncé qu’elle mettrait fin aux ventes de son premier véhicule électrique produit en série, le MX-30 EV, à la fin de l’année-modèle 2024. Aux États-Unis, Mazda a mis fin à la commercialisation du MX-30 à peu près à la même date l’année dernière.

Lancé en tant que premier véhicule électrique de série de Mazda, le MX-30 EV a été conçu pour marquer les premiers pas de l’entreprise sur le marché des véhicules électriques (VE). Ce multisegment compact offrait un design et une expérience de conduite uniques. Malgré sa présence distincte dans la gamme, le MX-30 a toujours été considéré comme une phase initiale des objectifs plus vastes de Mazda en matière d’électrification.

La décision d’arrêter le MX-30 à la fin de l’année modèle 2024 reflète l’évaluation par Mazda de la demande des consommateurs et des tendances du marché — il ne s’est pas bien vendu, voire pas du tout. Son autonomie et ses performances limitées ne lui permettaient pas de rivaliser avec les VE du même prix sur le marché. Par ailleurs, les clients de Mazda ont demandé une plus grande variété de véhicules électrifiés, ce qui a incité l’entreprise à se concentrer sur l’élargissement de sa gamme d’options hybrides et hybrides rechargeables.

Mazda propose déjà plusieurs modèles hybrides. Les CX-70 et CX-90 sont disponibles en tant qu’hybrides légers (MHEV) et hybrides rechargeables (VEHR). En outre, le constructeur prévoit de lancer cet automne la CX-50 hybride, qui devrait être bien accueillie.

Ces véhicules hybrides sont considérés comme une passerelle essentielle pour Mazda dans sa transition vers des modèles entièrement électriques. La décision de Mazda de retirer progressivement le MX-30 fait partie d’un plan plus large visant à accélérer ses efforts d’électrification. Mazda se prépare à introduire une nouvelle vague de véhicules électrifiés et entièrement électriques, soutenus par une plateforme EV dédiée et évolutive.

D’ici à 2030, Mazda a toujours l’intention d’électrifier l’ensemble de sa gamme, un objectif qui s’aligne sur les tendances générales de l’industrie et sur la pression croissante exercée pour répondre à des normes d’émissions plus strictes.