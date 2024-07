Mazda CX-50 2025 Hybride arrive le mois prochain à partir de 43 000 $ au Canada

Le CX-50 hybride affiche une consommation de 6,2 L/100 km

Utilise le système hybride de Toyota

Mazda vient d’annoncer son premier véhicule hybride. Le Mazda CX-50 2025 sera son premier véhicule vendu au Canada avec une chaîne de traction hybride (sans prise). Il sera mis en vente dans le courant de l’année, à partir de 42 950 $.

Le système hybride provient de Toyota, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un système que nous connaissons bien grâce à des modèles comme le Highlander. Il utilise un quatre cylindres de 2,5 L et trois moteurs électriques. L’un entraîne les roues avant, l’autre les roues arrière, et le troisième transforme la puissance du moteur en électricité.

Mazda annonce une puissance de 219 ch et une consommation combinée de 6,2 l/100 km. L’entreprise affirme également qu’elle a perfectionné le système pour offrir le type de sensation d’accélération et de réponse que les acheteurs attendent de Mazda, et non de Toyota. Il disposera des modes de conduite Power et Trail et pourra remorquer 1 500 livres. L’hybride sera proposé en finition GS-L et Kuro, ainsi qu’en GT.

Le reste de la gamme CX-50 2025 reçoit Alexa Built-in avec des commandes vocales mains libres améliorées. Il dispose également désormais d’avertisseurs de sortie de véhicule et d’une détection améliorée des piétons la nuit.

Mazda continuera de proposer le CX-50 en 2025 avec un moteur à essence de 2,5 L développant 187 ch sur les versions GS-L et GT, et un moteur turbocompressé 4-cylindres de 2,5 L développant 256 ch sur les modèles GT Turbo et Meridian. Le prix de la GS-L de base commence à 39 950 $, celui de la Meridian à 50 350 $. Elles seront disponibles chez les concessionnaires le mois prochain.