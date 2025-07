Mazda dévoilera le tout nouveau CX-5 2026 le 10 juillet

Mazda prévoit le lancement mondial du CX-5 2026 redessiné, offrant plus d’espace et de nouvelles caractéristiques de sécurité.

Mazda présentera le nouveau CX-5, la prochaine génération de son modèle le plus vendu à l’échelle mondiale.

Le nouveau modèle vise autant les trajets quotidiens que les escapades de fin de semaine des conducteurs canadiens.

Les détails complets, incluant les prix et les technologies, seront communiqués lors du dévoilement officiel.

Le CX-5 est le modèle le plus populaire de Mazda à l’échelle mondiale, représentant une part importante des ventes totales au Canada et dans d’autres marchés clés. Depuis son arrivée en 2012, le CX-5 occupe une place centrale dans la stratégie de produit chez Mazda, surtout dans le segment très concurrentiel des VUS compacts.

Le futur CX-5 2026 est carrément une refonte complète qui vise à maintenir sa position dominante sur le marché. Mazda indique que cette nouvelle génération continuera de miser sur une conduite réactive et une expérience haut de gamme, tout en augmentant son attrait grâce à un habitacle plus spacieux, une utilité accrue et des caractéristiques de sécurité mises à jour.

Le CX-5 2026 affiche une silhouette plus nette qui fait évoluer le caractère distinctif actuel du VUS. Mazda précise que ce nouveau modèle a été conçu pour répondre autant aux besoins des trajets urbains qu’aux escapades de week-end, le destinant à une clientèle en quête de praticité au quotidien et de polyvalence pour les loisirs.

Côté motorisation, on s’attend à ce qu’une version hybride soit proposée en plus de deux options à essence, probablement inspirées de la gamme du CX-50. Mazda promet une conduite axée sur la confiance, un design attrayant et une fonctionnalité bien pensée. Ce nouveau CX-5 devrait séduire autant les fidèles de la marque que ceux qui la découvrent.

Le lancement mondial aura lieu le jeudi 10 juillet à 4 h (HE). D’autres informations, y compris les spécifications canadiennes et les prix, seront annoncées ultérieurement.