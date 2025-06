Une fuite d’image montre à quoi s’attendre du prochain Mazda CX-5

Cette prochaine génération du Mazda CX-5 pourrait arriver pour l’année modèle 2026.

Le style général demeure similaire au modèle actuel, avec des éléments empruntés à d’autres modèles de la marque.

Une mécanique hybride développée entièrement à l’interne sera offerte.

Mazda travaille depuis quelque temps déjà sur la prochaine génération de son populaire multisegment CX-5, et une image divulguée suggère qu’il pourrait être officiellement dévoilé très prochainement.

Publiée sur la page Instagram de Car Design News et repérée par le site web espagnol Coche Spias, cette photo montre une vue de trois quarts avant du futur modèle.

Bien que nous n’ayons pas la confirmation que le prochain CX-5 ressemblera au multisegment sur cette image, plusieurs prototypes au design similaire ont été aperçus lors d’essais sur les routes publiques au cours des derniers mois, ce qui donne du crédit à la photo divulguée.

Étonnamment, le nouveau design reste très similaire à celui du modèle actuel, à l’exception de l’apparence de l’avant et de la forme des vitres latérales.

En effet, Mazda semble avoir conservé les lignes générales du CX-5 de deuxième génération, commercialisé depuis l’année modèle 2017.

Parmi les changements, on note la calandre avant, qui adopte une touche chromée plus fine inspirée des modèles Mazda plus récents, tels que le CX-50. Le bas du pare-chocs avant a également été retravaillé et semble désormais plus agressif.

Les phares sont également différents, avec leur forme en L inversé s’intégrant dans un pli qui entoure la calandre.

De nouveaux designs de jantes en alliage sont également inclus, et la ligne des vitres est redessinée, en particulier sur le pilier C.

Bien que l’image qui a fui ne montre pas l’arrière du nouveau CX-5, les prototypes camouflés semblent présenter des feux arrière similaires à ceux des CX-70 et CX-90, ainsi que des sorties d’échappement rondes apparentes.

Comme c’est le cas actuellement, le prochain CX-5 bénéficiera de peu de plastique noir autour des passages de roues afin de ne pas empiéter sur le terrain du CX-50, plus axé sur les activités de plein air.

Sous le capot, le prochain CX-5 sera disponible avec le premier groupe motopropulseur hybride développé en interne par le constructeur automobile, ce qui signifie qu’il ne partagera pas le système hybride Toyota utilisé dans le CX-50.

Peu de détails techniques sont disponibles pour le moment, mais nous savons qu’il utilisera le prochain moteur à essence Skyactiv-Z de Mazda, qui sera introduit en 2027.

Cette nouvelle génération de motorisation Skyactiv promet d’être plus efficace et plus puissante que les modèles Skyactiv-G actuels.

Plus de détails sur le prochain Mazda CX-5 devraient être révélés au cours des prochains mois, alors que le constructeur japonais se prépare à le lancer pour les années modèles 2026 ou 2027.

Source : Car Design News (Instagram) via Coche Spias