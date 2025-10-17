Toyota domine le classement automobiles tandis que Tesla chute à la 25e place après avoir occupé la 12e position en 2024

La valeur de la marque Tesla chute de 35 %, alors que Toyota conserve la tête du classement mondial

Toyota se classe 6e au total en 2025, maintenant son leadership mondial avec une valeur de marque de 74,2 milliards USD.

Tesla dégringole à la 25e place après une baisse de 35 % de sa valeur, en partie liée à des controverses politiques.

BYD fait son entrée dans le top 100 à la 90e place, portée par son expansion mondiale et sa croissance en Europe.

Toyota a été désignée la marque automobile la plus précieuse selon le rapport Best Global Brands 2025 d’Interbrand, se hissant au 6e rang mondial avec une valeur de marque évaluée à 74,2 milliards USD, une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente.

Tesla, de son côté, est la grande perdante du classement : la valeur de sa marque a chuté de 35 % pour atteindre 29,5 milliards USD, faisant passer le constructeur de la 12e à la 25e place mondiale. Interbrand attribue cette baisse à l’intensification de la concurrence dans le secteur des véhicules électriques en Chine, en Europe et aux États-Unis, ainsi qu’aux réactions publiques suscitées par les prises de position politiques de son PDG, Elon Musk.

Le constructeur chinois BYD fait son entrée pour la première fois dans le top 100 mondial, à la 90e place, avec une valeur de marque de 8,1 milliards USD. L’entreprise a élargi sa présence au-delà de son marché national pour s’implanter notamment en Europe, où elle est désormais la deuxième marque chinoise la plus vendue après MG.

Mercedes-Benz et BMW suivent Toyota dans le secteur automobile, se classant respectivement 10e et 14e au total, avec des valeurs de marque de 50,1 milliards et 46,8 milliards USD. Les deux ont enregistré des baisses annuelles, Mercedes reculant de 15 % et BMW de 10 %.

Parmi les autres constructeurs présents dans le top 100 figurent Honda (29e), Hyundai (30e), Audi (52e), Ferrari (54e), Volkswagen (56e), Porsche (57e), Nissan (82e), Kia (89e) et Range Rover (97e).

Ferrari a enregistré une hausse de 17 % de sa valeur de marque pour atteindre 15,4 milliards USD, la deuxième meilleure progression du secteur automobile. À l’inverse, Nissan suit Tesla avec la deuxième plus forte baisse, soit –33 %.

Apple demeure la marque la plus précieuse au monde avec une valeur de 470,9 milliards USD, suivie de Microsoft, Amazon et Google. Nvidia signe la plus forte croissance annuelle jamais enregistrée dans l’histoire du rapport, avec une hausse de 116 % à 43,2 milliards USD, se classant ainsi 15e au total. Le fabricant de puces joue un rôle clé dans la fourniture de technologies numériques et électroniques pour le secteur automobile.

La méthodologie d’évaluation d’Interbrand repose sur l’analyse de la performance financière, du rôle de la marque dans le processus décisionnel des consommateurs, et de la force concurrentielle de la marque.

Les constructeurs Ford, General Motors, Stellantis et Volvo ne figurent pas dans le top 100.