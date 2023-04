Lucid teste présentement le VUS Gravity sur les routes américaines

Il s’agira du second modèle du jeune constructeur californien.

Le VUS semble partager beaucoup de ses éléments de design avec la berline Air.

Lucid dit que le Gravity aura une plus longue autonomie que tout autre VUS électrique sur le marché.

Après avoir produit la berline électrique de luxe Air pendant plus d’un an, Lucid Motors s’apprête à lancer son deuxième modèle, le VUS Gravity.

Peu de détails sont connus sur ce véhicule pour l’instant, mais la société a confirmé que les essais routiers ont commencé aux États-Unis.

Le communiqué de presse contient deux photos qui donnent une bonne idée de ce que l’on peut attendre du Gravity en montrant les parties avant et arrière d’un prototype légèrement camouflé.

D’après ce que l’on peut voir, ce modèle aura un look similaire à celui de la berline Air, avec des barres lumineuses sur toute la largeur à l’avant et à l’arrière et des lignes générales fluides.

Le VUS est évidemment beaucoup plus haut que la berline, ce qui permettra à sept passagers et à leurs bagages de s’installer confortablement à l’intérieur, selon Lucid.

Toujours selon la société, le Gravity aura la dynamique de conduite d’une voiture de sport et plus d’autonomie que n’importe quel autre VUS électrique actuellement sur le marché.

Cela n’est pas très surprenant puisque la Lucid Air détient actuellement le record de la plus grande autonomie jamais atteinte par un véhicule électrique de série, avec un chiffre officiel de 830 kilomètres avec une charge.

Comme le Gravity est susceptible de partager ses éléments mécaniques avec la berline, cela signifie qu’il pourrait également être le VUS électrique de série le plus puissant du marché, puisque l’Air Grand Touring délivre une puissance de 1 050 chevaux.

De plus, Lucid pourrait choisir de proposer une édition Sapphire, comme pour l’Air, ce qui permettrait d’augmenter la puissance jusqu’à 1 200 chevaux.

En tant que deuxième modèle de la gamme, le Lucid Gravity introduira également de nouvelles technologies telles que les écrans haute résolution Glass Cockpit, qui accueilleront la prochaine génération du logiciel d’info divertissement de l’entreprise.

Le constructeur automobile n’a pas donné d’échéancier pour le lancement du Gravity, mais il avait précédemment indiqué que les livraisons commenceraient en 2024.