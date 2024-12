Lucid Motors lance la production du VUS Gravity en Arizona

Il s’agit du deuxième modèle de la marque après la berline de luxe Air.

Selon Lucid, il s’agira du VUS électrique ayant la plus grande autonomie, annoncée à 700 kilomètres.

Une version unique au prix de 94 900 dollars aux États-Unis est actuellement disponible, tandis qu’un modèle plus abordable sera proposé ultérieurement.

Lucid Motors a commencé la production de son deuxième modèle, le VUS électrique de luxe Gravity, hier sur son site de production de Casa Grande en Arizona.

Basé sur la berline électrique Air, ce nouveau VUS devrait permettre au jeune constructeur d’élargir sa clientèle. Une nécessité puisque Lucid n’a vendu que 2 781 véhicules au cours du troisième trimestre de 2024.

Comme la Air, le Gravity sera l’un des véhicules électriques les plus technologiquement avancés sur le marché, avec plus de 800 chevaux et des capacités de charge rapide qui peuvent ajouter jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie en 15 minutes.

En outre, la société affirme que ce modèle offrira plus d’autonomie sur une charge que tout autre VUS électrique actuellement disponible, avec jusqu’à 700 kilomètres entre les arrêts.

À l’intérieur, le véhicule peut accueillir sept passagers et offre jusqu’à 3 454 litres d’espace de chargement grâce à deux rangées de sièges arrière rabattables à plat.

Bien sûr, tout cela a un prix, et le Lucid Gravity commence à 94 900 $ aux États-Unis pour le niveau de finition Grand Touring, le seul disponible au moment du lancement. Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés.

Un modèle Touring plus abordable rejoindra la gamme l’année prochaine, avec un prix cible de 79 900 USD, et une version Pure d’entrée de gamme pourrait également être lancée plus tard pour refléter la gamme Air, mais cela n’a pas été confirmé pour le moment.

Pour accroître encore sa part de marché, Lucid travaillerait sur un nouveau VUS électrique compact qui se placerait sous le Gravity et devrait arriver vers la fin de 2026, concurrençant le Tesla Model Y grâce à un prix de départ d’environ 50 000 dollars aux États-Unis.

