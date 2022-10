Lotus dévoile les spécifications du VUS électrique Eletre

Le VUS sera offert en trois versions débutant à 95 990 euros

Il aura une autonomie maximale de 600 kilomètres (WLTP)

L’Eletre R sera le VUS électrique à deux moteurs le plus rapide sur le marché

Lotus a publié les spécifications détaillées de son premier VUS, l’Eletre électrique qui arrivera en Europe au cours du premier semestre 2023.

L’Eletre est un véhicule révolutionnaire pour Lotus puisque c’est la première fois que la petite entreprise britannique fabrique un VUS et aussi la première fois qu’elle fabrique un véhicule électrique.

Ce modèle perpétuera la tradition de la marque de fabriquer des véhicules sportifs qui mettent l’accent sur la tenue de route grâce à son groupe motopropulseur standard de 603 chevaux et à son système de suspension pneumatique adaptative.

L’Eletre sera proposé en trois versions qui se distingueront par leur équipement et leurs performances. L’Eletre standard sera équipé du nouveau cockpit Lotus Hyper OS Digital, qui combine l’écran d’information du conducteur et un écran tactile OLED de 15,1 pouces pour le système d’info divertissement.

Débutant à 95 990 euros dans la plupart des pays européens, cette version bénéficiera également de phares Matrix LED, de jantes de 22 pouces, de sièges conducteur et passager à réglage électrique en 12 directions et d’un système de climatisation automatique à quatre zones. Un système audio KEF à 15 haut-parleurs avec Dolby Atmos est également de série, tout comme le système LIDAR qui permettra la conduite autonome porte-à-porte sur certains marchés dans les années à venir.

L’Eletre S, proposée à 120 990 euros, ajoute des caractéristiques telles que des lumières d’ambiance configurables, des vitres teintées, un aileron arrière actif, des seuils de porte éclairés, des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, un système de purification de l’air, un système audio KEF à 23 haut-parleurs et la fonction de fermeture douce des portes.

Ces deux modèles partagent le même groupe motopropulseur qui développera 603 chevaux et 524 lb-pi de couple. Selon Lotus, cela permettra une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Le constructeur prévoit également que l’Eletre et l’Eletre S pourront parcourir environ 600 kilomètres sur une charge, selon le cycle d’essai WLTP.

L’Eletre R sera la version la plus chère, à 150 990 euros, et aussi la plus puissante grâce à son groupe motopropulseur à deux vitesses qui développera 905 chevaux et 726 lb-pi de couple. Le temps d’accélération de 2,95 secondes de 0 à 100 km/h qui en résulte devrait faire de l’Eletre R le VUS électrique à double moteur le plus rapide du marché.

Cette version comprendra le groupe Maniabilité Dynamique, le groupe Fibre de Carbone, des jantes noires montées sur des pneus haute performance et des pédales sport en acier inoxydable.

Cette performance accrue se traduira par une autonomie plus faible de 490 kilomètres puisque ce modèle utilisera la même batterie de 112 kWh que les autres modèles. La charge de 20 à 80 % devrait prendre environ 20 minutes en utilisant une station de charge de niveau 3.

Les premières livraisons du VUS de Lotus auront lieu en Europe au cours de la première moitié de 2023, mais les acheteurs nord-américains devront attendre environ un an de plus.