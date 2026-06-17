Lockheed Martin et GM Defense s’unissent pour la production militaire américaine

Face aux besoins croissants de l’industrie de la défense, Lockheed Martin et GM Defense annoncent une alliance stratégique visant à combiner l’expertise militaire du géant de l’aérospatiale avec les capacités de production de masse de General Motors.

Lockheed Martin et GM Defense ont signé un protocole d’entente afin d’explorer de nouvelles façons d’accélérer la production d’équipements militaires.

L’alliance vise à renforcer les chaînes d’approvisionnement, améliorer les procédés de fabrication et augmenter la capacité de production.

GM Defense apportera son expertise en fabrication automobile à grande échelle pour soutenir les programmes de défense américains et alliés.

Une alliance entre deux géants de l’industrie américaine

Lockheed Martin et GM Defense ont annoncé une nouvelle collaboration stratégique destinée à renforcer la base industrielle de défense des États-Unis. Facilités par le département américain de la Guerre, les deux groupes travailleront sous un protocole d’entente afin d’évaluer différentes possibilités de coopération industrielle.

L’objectif est de marier l’expertise de Lockheed Martin dans la production de systèmes de défense avec le savoir-faire de General Motors en matière de fabrication de masse, d’ingénierie avancée et d’optimisation des chaînes de production.

Cette initiative survient alors que les gouvernements occidentaux cherchent à accroître rapidement leurs capacités de production militaire afin de répondre à un contexte géopolitique plus tendu et à une demande grandissante en équipements de défense. Les stocks américains sont en baisse depuis constants depuis le début du conflit en Ukraine et en Iran.

Renforcer les chaînes d’approvisionnement et la capacité de production

Les travaux porteront principalement sur trois secteurs clés : le renforcement des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration des capacités de conception et de fabrication, ainsi que l’évaluation de nouvelles possibilités d’expansion de la production grâce aux infrastructures commerciales de General Motors.

Les premières étapes du partenariat viseront notamment à identifier des méthodes permettant d’accélérer la préparation de la production et à appliquer des procédés éprouvés dans l’industrie automobile aux besoins spécifiques du secteur de la défense.

« La sécurité de l’Amérique dépend non seulement du développement de technologies avancées, mais aussi de notre capacité à les produire rapidement, de façon fiable et à grande échelle », a déclaré Frank St. John, chef de l’exploitation de Lockheed Martin.

Selon lui, cette collaboration réunit deux géants américains de l’innovation et de la fabrication afin d’explorer de nouvelles façons de renforcer la base industrielle de défense, d’accroître la capacité de production et d’accélérer la livraison de capacités essentielles aux États-Unis et à leurs alliés.

GM Defense veut apporter la vitesse de l’industrie automobile

Du côté de GM Defense, l’accent est mis sur la rapidité d’exécution, l’efficacité industrielle et l’innovation.

« En travaillant ensemble, GM Defense et Lockheed Martin renforceront davantage le secteur manufacturier américain et la défense nationale en favorisant une plus grande rapidité, une meilleure efficacité et davantage d’innovation dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense », a affirmé Steve duMont, président de GM Defense.

Il ajoute que les deux entreprises consacreront les prochaines semaines à identifier les premiers projets susceptibles de bénéficier de cette collaboration.

L’idée consiste notamment à appliquer les méthodes de production utilisées dans les usines automobiles modernes afin de réduire les délais de fabrication de certains systèmes militaires tout en conservant les exigences élevées de qualité, de fiabilité et de performance requises pour les missions critiques.

Une réponse aux défis de l’industrie de la défense

Cette entente reflète une tendance observée dans l’ensemble du secteur militaire. Les gouvernements demandent une augmentation rapide des capacités de production tout en exigeant davantage de résilience dans les chaînes d’approvisionnement.

Les conflits récents ont démontré que la capacité à produire rapidement des équipements militaires peut être aussi importante que le développement de nouvelles technologies. En combinant leurs expertises respectives, Lockheed Martin et GM Defense espèrent identifier des solutions permettant d’accélérer les calendriers de production sans compromettre les standards de qualité.

Le long historique militaire de General Motors

Bien que GM soit principalement reconnu comme constructeur automobile, l’entreprise possède une longue histoire dans le domaine militaire.

Durant la Seconde Guerre mondiale, General Motors a cessé la production de véhicules civiles entre 1941 et 1945, mais elle a fabriqué une vaste gamme d’équipements pour les forces alliées, notamment des moteurs d’avion, des camions militaires, des chars légers et divers composants destinés aux véhicules blindés.

Par l’entremise de sa division GM Defense, le constructeur produit aujourd’hui l’Infantry Squad Vehicle (ISV) utilisé par l’armée américaine, un véhicule léger dérivé de la plateforme du Chevrolet Colorado ZR2. GM Defense développe également le Heavy Duty Utility Vehicle (HDUV), des plateformes militaires électriques à batterie ou alimentées à l’hydrogène ainsi que différentes solutions de mobilité tactique.

Par le passé, General Motors a aussi été impliqué dans la production du célèbre véhicule militaire HMMWV (Humvee) grâce à sa relation historique avec AM General. L’entreprise a également fourni des moteurs Detroit Diesel utilisés dans de nombreux véhicules blindés, navires militaires et équipements lourds à travers le monde.

Une stratégie américaine

Cette nouvelle alliance avec Lockheed Martin pourrait permettre à General Motors d’accroître encore davantage sa présence dans le secteur de la défense, alors que les besoins en production militaire continuent de croître et que les gouvernements recherchent des partenaires capables de fabriquer rapidement à grande échelle.