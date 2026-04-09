Lincoln et Ford dominent les projections de rappels les plus élevées selon un nouveau rapport

Une analyse a révélé que Ford a rappelé près de 20 millions de véhicules au cours de la dernière année, soit plus que tout le reste de l’industrie réuni

Ford a dominé toutes les marques pour le nombre de véhicules rappelés d’avril 2025 à mars 2026.

Le Lincoln Aviator a affiché le total projeté de rappels à vie le plus élevé de l’étude.

Les modèles Tesla figurent eux aussi en bonne place dans le top 10.

Ford Motor Company a affiché le plus important volume de rappels dans la plus récente analyse d’iSeeCars, avec près de 20 millions de véhicules rappelés d’avril 2025 à mars 2026. Selon l’étude, ce total dépassait le total combiné de tout le reste de l’industrie automobile. Ce n’est pas le genre de place sur le podium qu’un constructeur souhaite obtenir.

À l’échelle des modèles, les véhicules Lincoln et Ford figuraient parmi ceux présentant les totaux projetés de rappels à vie les plus élevés. Le Lincoln Aviator s’est classé premier avec 92,3 rappels attendus sur une durée de vie de 30 ans, suivi du Lincoln Corsair à 69,7. La Porsche Taycan s’est classée troisième à 56,7, tandis que le Ford Maverick et le Ford Bronco complétaient le top 5 à 48,8 et 36,9, respectivement.

Le nombre médian projeté de rappels à vie dans l’étude à l’échelle de l’industrie était de 3,9 par modèle. Cela plaçait l’Aviator à un impressionnant 23,4 fois la médiane et le Corsair à 17,7 fois. Même le 25e véhicule au classement, le Lincoln Nautilus, atteignait 18,8 rappels projetés, soit 4,8 fois la médiane.

Top 25 des voitures ayant le plus grand nombre de rappels de sécurité prévus Rang Modèle Rappels prévus sur une durée de vie de 30 ans Par rapport à la médiane 1 Lincoln Aviator 92,3 23,4x 2 Lincoln Corsair 69,7 17,7x 3 Porsche Taycan 56,7 14,4x 4 Ford Maverick 48,8 12,4x 5 Ford Bronco 36,9 9,4x 6 Lucid Air 35,3 8,9x 7 Tesla Model Y 34,1 8,7x 8 Tesla Model 3 33,6 8,5x 9 Rivian R1S 32,9 8,3x 10 Lincoln Navigator 32,8 8,3x 11 Ford Explorer 32,5 8,3x 12 Lincoln Navigator L 32,3 8,2x 13 Tesla Model X 28,7 7,3x 14 Rivian R1T 28,5 7,2x 15 Ford F-150 27,8 7,1x 16 Tesla Model S 27,4 6,9x 17 Ford Bronco Sport 25,2 6,4x 18 Porsche Panamera 25,1 6,4x 19 Ford Escape Plug-In Hybrid 22,7 5,8x 20 Ram 1500 21,1 5,3x 21 Ram 1500 Classic 20,8 5,3x 22 Ford Escape 20,8 5,3x 23 Genesis GV60 19,7 5,0x 24 Alfa Romeo Giulia 19,2 4,9x 25 Lincoln Nautilus 18,8 4,8x Médiane des rappels 3,9 —

La concentration de Ford dans cette liste est notable. L’entreprise a placé 12 véhicules dans le top 25, oui, à peine moins de 50 %, dont un solide total de cinq dans le top 10, cette fois, un solide 50 %. Tesla suivait avec quatre modèles dans le top 25, tandis que Porsche, Ram et Rivian comptaient chacun deux présences. Lucid, Genesis et Alfa Romeo apparaissaient chacune une fois.

Pour les consommateurs soucieux de réduire au minimum les visites chez le concessionnaire liées aux rappels, il pourrait être judicieux d’éviter certains de ces véhicules. Il faut toutefois noter que les rappels par la voie des aires (over-the-air – OTA) sont inclus, ce qui signifie qu’aucun passage au garage n’est requis. Malgré cela, on sait que les rappels par la voie des aires peuvent entraîner des bogues connexes, ce qui veut dire qu’un remorquage ou un rendez-vous chez le concessionnaire peut quand même s’avérer nécessaire.

« Les propriétaires de voitures redoutent universellement les avis de rappel et le processus nécessaire pour les régler », a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars. « Connaître le taux potentiel de rappels d’un véhicule avant l’achat peut aider les acheteurs à éviter ces tracas. »

La tendance depuis le début de 2026 montre également que les volumes de rappels s’accélèrent à l’échelle du marché. Le nombre de véhicules touchés par des rappels est déjà plus de trois fois supérieur à ce qu’il était au même moment en 2025. Nissan a affiché la plus forte hausse, passant de 1 629 véhicules rappelés au premier trimestre de 2025 à 669 197 au premier trimestre de 2026.

Qui sera « premier » en 2026 ?

Source: iSeeCars