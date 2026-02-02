Licenciements de GM à Oshawa: Ottawa entreprend des démarches pour récupérer des fonds publics

Des responsables fédéraux et ontariens s’étaient engagés à verser jusqu’à 500 M$ à GM en 2022 pour protéger des emplois qui sont maintenant éliminés.

GM procédera au licenciement de 500 travailleurs à Oshawa alors que l’usine passe à un horaire de production à deux équipes.

Le Canada prévoit récupérer l’aide gouvernementale liée aux ententes de maintien de l’emploi.

L’investissement de 280 M$ de GM se poursuit à l’usine d’Oshawa pour la production de la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur.

La décision de General Motors de supprimer 500 emplois à son usine d’assemblage d’Oshawa a incité le gouvernement canadien à chercher à récupérer des fonds publics liés à des engagements antérieurs en matière d’emplois, alors que le constructeur automobile modifie l’horaire de production de l’usine.

Le constructeur a confirmé qu’il réduira la production à Oshawa de trois équipes à deux à compter du 2 février. Cette transition, annoncée initialement en mai 2025, touche environ 500 employés et survient alors que GM prépare l’installation pour la production de la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur à essence.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a indiqué que le gouvernement fédéral entreprendrait des démarches pour récupérer des sommes auprès de GM à la suite des licenciements, ainsi que de la décision antérieure de l’entreprise de mettre fin à la production des fourgons électriques BrightDrop à son usine d’Ingersoll.

« J’ai eu une rencontre hier avec des représentants de GM et je leur ai dit que nous allions récupérer notre argent », a déclaré Joly à CBC vendredi. Elle a ajouté que le montant à rembourser devrait se chiffrer en millions de dollars et couvrirait les deux sites ontariens. « Nous allons nous battre pour ces travailleurs et nous allons leur trouver des emplois », a-t-elle ajouté.

Les gouvernements fédéral et ontarien s’étaient chacun engagés à verser jusqu’à 259 millions de $ en 2022 afin de soutenir le réoutillage et le maintien des emplois aux usines d’Oshawa et d’Ingersoll, des investissements qui, selon le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford à l’époque, permettraient de sécuriser 2 600 emplois.

GM a indiqué que les préparatifs se poursuivent pour son nouveau programme de camionnettes à Oshawa, soutenu par un investissement distinct de 280 millions de $. L’entreprise n’a pas commenté les propos de Joly, mais a réitéré son intention d’aller de l’avant avec la réduction du nombre d’équipes.

Ces suppressions d’emplois surviennent dans un contexte de concurrence accrue pour les investissements automobiles au Canada. Joly a opposé la décision de GM à la réduction de ses activités au lancement par Toyota d’un RAV4 redessiné en Ontario et à la décision de Honda de maintenir ses effectifs canadiens malgré le report de ses plans liés à la chaîne d’approvisionnement pour les véhicules électriques.

Elle a également évoqué les efforts visant à attirer des investissements étrangers, notamment de la part de constructeurs sud-coréens et chinois. Le Canada et la Corée du Sud ont récemment signé une entente afin d’explorer des possibilités de fabrication automobile coréenne au Canada, tandis que le premier ministre Mark Carney a conclu un accord avec la Chine permettant l’entrée au Canada de 49 000 véhicules électriques chinois par année à des tarifs réduits.

Les tarifs américains sur les véhicules construits à l’étranger ont davantage compliqué le paysage automobile nord-américain. Stellantis a annulé ses projets de production du Jeep Compass en Ontario en octobre, entraînant des pertes d’emplois. En décembre, Joly a indiqué que le gouvernement avait signifié à Stellantis un avis de défaut lié à des ententes d’aide financière.

Source: Bloomberg