Lexus RX 450h+ 2024: Le premier RX hybride rechargeable

Lexus a présenté le RX 450h+, son premier véhicule électrique hybride rechargeable (VEHR) dans la gamme RX, et il arrivera à la fin de l’année 2023. Le constructeur automobile de luxe continue de mener la charge en matière d’électrification hybride avec ce nouveau VEHR, après l’impressionnante refonte du crossover emblématique l’année dernière.

Le Lexus RX 450h+ 2024 se distingue en combinant les attributs d’une technologie intuitive, d’équipements haut de gamme dans l’habitacle et d’éléments de luxe de série. Le modèle aura un PDSF américain de 70 080 $, y compris les frais de livraison, de traitement et de manutention. Les prix et les informations pour le Canada ne sont pas encore disponibles mais on se rapproche surement de 80 000 $.

Sous le capot, le RX 450h+ s’appuie sur une puissante combinaison d’une batterie lithium-ion de grande capacité et d’un moteur 4 cylindres en ligne de 2,5 litres, qu’il partage avec le NX. Ce groupe motopropulseur offre une impressionnante cote de 83 MPGe estimée par le constructeur et une accélération de 0 à 60 en 6,2 secondes. Le RX 450h+ dispose d’une autonomie estimée par le constructeur à 35 miles en mode électrique. Au Canada, les estimations respectives sont, selon nous, de 2,8 Le/100 km, 6,5 secondes et 56 km.

Pour compléter ses puissantes performances, le véhicule est équipé d’un système de traction intégrale à commande électronique. Il optimise la répartition du couple avant et arrière en fonction des conditions de conduite, permettant ainsi au conducteur de prendre le contrôle en fonction de son style de conduite et de l’état de la route.

L’extérieur du véhicule est marqué par une carrosserie en fuseau et une calandre sans soudure, qui lui confèrent une présence forte et athlétique. Un feu arrière à lentille unique enveloppe la carrosserie, accentuant la silhouette basse et large. Le RX 450h+ est disponible en huit coloris, allant de l’Eminent White Pearl au Nightfall Mica.

À l’intérieur, le RX 450h+ présente un aménagement minimaliste et une ambiance spacieuse. Le véhicule est doté de nombreuses caractéristiques de luxe de série, notamment un intérieur garni de cuir semi-aniline perforé, des sièges électriques chauffants et ventilés, un toit panoramique en verre de série, un éclairage d’ambiance thématique et un système audio ambiophonique Mark Levinson Premium à 21 haut-parleurs.

Pour les conducteurs férus de technologie, le RX 450h+ offre un écran tactile haute définition de 14 pouces et une multitude de fonctions connectées via l’application Lexus, telles que la navigation dans les nuages et l’assistant intelligent. Ces fonctionnalités sont complétées par la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, offrant ainsi une expérience numérique immersive.

Le RX 450h+ poursuit l’engagement de Lexus en matière de sécurité avec le Lexus Safety System+ 3.0 de série sur toutes les unités. Il offre également la possibilité de bénéficier de l’assistance d’embouteillage et de fonctions de stationnement avancées, et bien d’autres choses encore.