Les verres intelligents et l’IA révolutionnent la conduite grâce à une vision améliorée

Les nouveaux verres assistés par l’IA s’adaptent de manière optimale aux différentes conditions de conduite, améliorant la vision et réduisant l’éblouissement.

Conçus à partir de données exhaustives et d’observations professionnelles, les verres ciblent les problèmes visuels courants des conducteurs.

Prévus pour être commercialisés en juillet et août dans le monde entier, ces verres marquent l’avancée de Shamir en matière d’innovation.

Shamir Optical Industry, filiale du groupe EssilorLuxottica, a annoncé la sortie de son dernier produit, les verres SHAMIR DRIVER INTELLIGENCE. Développés à partir de technologies avancées, ces nouveaux verres sont destinés à offrir une vision optimale à un ensemble de conducteurs, des professionnels aux utilisateurs réguliers, dans toutes les conditions de conduite.

L’entreprise a mené des recherches et un développement approfondis, impliquant des mesures d’intelligence artificielle (IA) et des consultations avec des pilotes de course professionnels de l’équipe BWT Alpine F1 Team. Le nouveau produit est le fruit de ces efforts. Il est conçu pour réduire l’éblouissement et améliorer les champs visuels, ce qui permet d’améliorer les temps de réaction et la perception de la route.

Selon des sources de l’entreprise, la décision de développer ces verres a été motivée par la nécessité de relever les défis visuels communs auxquels sont confrontés les conducteurs. Des enquêtes indiquent qu’un conducteur sur cinq souffre de fatigue oculaire et que 25 % d’entre eux ont des difficultés à se concentrer rapidement sur des distances variables. Les technologies modernes utilisées dans les voitures, telles que les écrans numériques et les lumières LED brillantes, ajoutent à ces perturbations.

Les lentilles SHAMIR DRIVER INTELLIGENCE ont été conçues à partir de données complètes sur les mouvements de la tête et l’oculométrie. Ces données, associées à l’intelligence artificielle et aux connaissances des conducteurs professionnels, ont permis de mettre au point une solution adaptée aux besoins individuels et à toutes les conditions de conduite.

Le nouveau produit comprend deux paires de lunettes, appelées « Soleil » et « Lune », pour la conduite de jour et de nuit, respectivement. Le verre « Soleil » est doté d’un filtre avancé qui améliore la perception des couleurs et réduit l’éblouissement dû au soleil, tandis que le verre transparent « Lune » a été optimisé pour la conduite à faible luminosité et la conduite de nuit, réduisant ainsi le bruit visuel et la fatigue oculaire.

Le PDG de Shamir, M. Yagen Moshe, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec BWT Alpine F1 Team, qui nous a permis de porter les verres de performance à de nouveaux niveaux et de contribuer à l’innovation pour nous deux. La richesse des informations et des données reçues des pilotes professionnels dans des conditions extrêmes a enrichi notre ensemble de Big Data et a été d’une valeur inestimable pour le développement des nouveaux verres de performance dédiés à la conduite. »

« En allant plus loin avec ce précieux partenariat, Shamir exerce sa capacité à voir à travers les yeux de ses consommateurs, à étudier l’environnement, les activités et les besoins des utilisateurs, puis à appliquer les technologies les plus avancées, y compris des éléments d’IA pour maximiser l’expérience de l’utilisateur. La solution de lentilles que nous avons développée améliore l’expérience de conduite, permettant aux conducteurs (professionnels ou passionnés) de bénéficier d’une vision claire, qu’il s’agisse de la route devant eux ou de l’image dans leurs rétroviseurs, et de les amener en toute sécurité à leur destination », a-t-il ajouté.

Les verres SHAMIR DRIVER INTELLIGENCE seront disponibles dans les magasins d’optique partenaires de Shamir dans l’Union européenne à partir de juillet, et dans les pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord à partir d’août. Ce lancement représente la dernière étape en date des efforts continus de Shamir pour développer des verres performants et innovants.