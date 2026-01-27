Les ventes de VE dépassent celles des voitures à essence en Europe pour la première fois

Les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé celles des véhicules à moteur thermique en Europe en décembre 2025.

Les véhicules électriques ont enregistré 308 955 immatriculations en décembre, dépassant pour la première fois les voitures à essence sur les marchés européens.

Les véhicules hybrides demeurent en tête des ventes totales, mais les véhicules électriques progressent à un rythme beaucoup plus rapide.

Les immatriculations de véhicules à essence et diesel ont fortement reculé d’une année à l’autre, tant sur une base mensuelle qu’annuelle.

Les véhicules électriques ont surpassé les voitures particulières à essence en Europe pour la première fois en décembre 2025, selon les données d’immatriculation publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Ce jalon démontre que les préférences des consommateurs évoluent à mesure que les constructeurs élargissent leur offre de modèles électriques.

Au total, 308 955 véhicules électriques ont été immatriculés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) en décembre, ce qui représente une hausse de plus de 50 % par rapport au même mois en 2024. À titre de comparaison, 254 449 voitures à essence ont été immatriculées dans la même région, soit un recul de 17,7 % d’une année à l’autre.

Les résultats de décembre reflètent une tendance observée tout au long de 2025. Les véhicules électriques avaient déjà dépassé les véhicules diesel en nombre total d’immatriculations, et les hybrides rechargeables avaient surpassé les ventes de diesel un an plus tôt. Les voitures particulières à motorisation diesel ont poursuivi leur déclin, avec un peu plus de 70 000 unités immatriculées en décembre, en baisse de 23,1 % par rapport à l’année précédente.

Bien que les véhicules hybrides demeurent le segment dominant en volume, l’écart se resserre. En décembre, les immatriculations d’hybrides ont totalisé 380 921 unités dans l’UE, au Royaume-Uni et dans les pays de l’AELE. Toutefois, la croissance de cette catégorie s’est limitée à 4,9 % d’une année à l’autre, comparativement à plus de 50 % pour les véhicules électriques.

Sur l’ensemble de l’année, près de 2,6 millions de véhicules électriques ont été immatriculés en Europe en 2025, ce qui représente une augmentation de 29,7 % par rapport à 2024. Les immatriculations de véhicules hybrides ont atteint près de 4,6 millions d’unités, en hausse de 12,4 % d’une année à l’autre. Les hybrides rechargeables ont totalisé 1,2 million d’immatriculations, soit une augmentation de 33,4 %.

Les véhicules à essence ont totalisé 3,5 millions d’immatriculations en 2025, en baisse de 18,9 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de véhicules diesel ont chuté de 24 %, pour atteindre à peine 1 million d’unités.

Cette évolution est attribuable en partie à l’arrivée sur le marché européen d’un éventail croissant de véhicules électriques plus abordables. Parmi les modèles qui contribuent à cette tendance figure la Renault 5 électrique, entre autres, ainsi qu’un nombre grandissant de modèles chinois dont le prix de départ se situe autour de 45 000 $ CA (28 000 €). Les constructeurs ajoutent également des modèles électriques afin de respecter les cibles d’émissions des flottes imposées par les autorités réglementaires.

Alors que l’interdiction proposée par l’Union européenne des véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035 fait actuellement l’objet d’un réexamen, les tendances actuelles indiquent une accélération du virage du marché vers l’électrification.

