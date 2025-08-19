Les ventes de VE chutent de 35 % en juin alors que la subvention fédérale reste suspendue

Les ventes de VZE diminuent pour un cinquième mois consécutif alors que les acheteurs attendent le retour du rabais fédéral.

• Les ventes de VZE ont chuté de 35,2 % en juin par rapport à 2024, atteignant 14 090 unités.

• Les VZE représentaient 7,9 % des ventes totales en juin, contre 13 % l’an dernier.

• Les acheteurs et les constructeurs attendent toujours le retour promis de la subvention fédérale de 5 000 $.

Les ventes de véhicules zéro émission (VZE) ont chuté de plus d’un tiers en juin au Canada, les incitatifs fédéraux étant toujours suspendus et les consommateurs repoussant leurs achats. Selon Statistique Canada, les ventes de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables ont totalisé 14 090 unités, ce qui représente une baisse de 35,2 % par rapport à juin 2024.

Les VZE ont représenté seulement 7,9 % de tous les véhicules neufs vendus durant le mois, contre 13 % un an plus tôt, et bien loin du sommet de près de 20 % enregistré en décembre 2024. Ces données marquent un cinquième mois consécutif de déclin des ventes de VZE.

Le programme de subvention fédérale de 5 000 $ destiné aux acheteurs de VZE a pris fin en janvier 2025 et n’a toujours pas été remplacé. Bien que le gouvernement fédéral ait maintes fois promis de rétablir le programme après les élections d’avril, aucun échéancier n’a encore été communiqué.

Cette baisse marquée des ventes de VZE contraste fortement avec la croissance du marché automobile dans son ensemble. En juin, les ventes totales de véhicules au Canada ont augmenté de 6,2 % d’une année à l’autre, atteignant 177 313 unités, tous segments confondus. Il serait irresponsable de prétendre que l’absence de rabais n’est pas un facteur déterminant.

Steve Flamand, PDG de Hyundai Auto Canada, affirme que le manque de soutien gouvernemental affecte les ventes. « Tant qu’il n’y aura pas un meilleur équilibre entre le prix d’achat et la volonté du gouvernement d’électrifier, ce sera difficile », a-t-il déclaré à Automotive News Canada. Hyundai vend actuellement environ deux fois moins de véhicules électriques qu’en 2024.

Cara Clairman, présidente du groupe de défense Plug ‘N Drive, soutient que l’incertitude freine l’entrée des acheteurs sur le marché. « Si la subvention revient dans un mois ou deux, je serais stupide d’acheter une voiture maintenant si je peux avoir 5 000 $ — ou quelque chose d’approchant — de rabais d’ici quelques mois », a-t-elle affirmé lors du balado d’Automotive News Canada.

De nombreuses provinces ont aussi réduit ou suspendu leurs propres programmes de rabais, diminuant encore davantage les incitatifs financiers pour les consommateurs. Certaines offraient jusqu’à 12 000 $ en subventions et incitatifs à un certain moment.

Sans date ferme pour le retour de la subvention fédérale, les analystes prévoient que la demande restera faible jusqu’au troisième trimestre. Il semble évident que l’objectif du programme iVZE, qui exige que les VZE représentent au moins 20 % des ventes de véhicules neufs d’ici 2026, sera impossible à atteindre sans un soutien gouvernemental sérieux.