Les ventes de Tesla chutent de 40 % en Europe en juillet alors que BYD bondit de 225 %

Malgré la hausse des ventes de VÉ en Europe, les résultats mensuels de Tesla restent loin derrière ceux du constructeur chinois, qui connaît une expansion rapide sur des marchés clés.

Les ventes européennes de Tesla ont chuté de 40 % en juillet, marquant un septième recul mensuel consécutif.

Les ventes de BYD en juillet ont bondi de 225 %, dépassant celles de Tesla de près de 5 000 unités dans la région.

Le marché européen des VÉ à batterie a progressé de 39,1 %, mettant en lumière les difficultés de Tesla malgré l’expansion du secteur.

Les nouvelles immatriculations de Tesla en Europe ont reculé de 40 % en glissement annuel en juillet 2025, tombant à 8 837 unités, selon les données publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Pendant ce temps, le constructeur chinois BYD a enregistré 13 503 immatriculations, soit une hausse de 225 % par rapport à juillet 2024.

Les ventes de VÉ à travers l’Europe ont progressé de 39,1 % en juillet, surpassant la croissance des véhicules à moteur thermique et soulignant les difficultés de Tesla malgré l’expansion générale du marché. Depuis le début de l’année, les ventes européennes de Tesla ont chuté de 37 %, tandis que les livraisons de BYD ont augmenté de près de 291 % par rapport à la même période l’an dernier.

BYD, qui a pénétré le marché européen il y a moins de trois ans, continue d’élargir sa présence grâce au lancement de nouveaux modèles et à l’ouverture de salles d’exposition. En revanche, la gamme vieillissante de Tesla et ses introductions limitées de nouveaux produits entraînent une demande en stagnation.

Les analystes de marché notent que Tesla oriente de plus en plus ses messages aux investisseurs vers ses ambitions en intelligence artificielle, en robotique et en conduite autonome plutôt que vers son cœur de métier automobile. Le rythme plus lent des mises à jour de ses véhicules et la performance décevante de ses récents modèles, dont le Cybertruck, contribuent au désintérêt croissant des consommateurs.

Les données du marché européen fournies par JATO Dynamics indiquent que les constructeurs chinois de VÉ ont atteint une part de marché combinée de 5 % dans la région au cours du premier semestre de 2025, menée en partie par l’ascension rapide de BYD.

Tesla a annoncé son intention de lancer un VÉ plus abordable dans la deuxième moitié de 2025; toutefois, il ne s’agirait essentiellement que d’une version allégée du VUS Model Y.

En juillet, le Groupe Volkswagen a conservé sa position de chef de file du marché avec une part de 28,2 % et une croissance annuelle de 11,6 %. Le Groupe Renault et le Groupe BMW ont également affiché des hausses, tandis que des marques comme Hyundai, Toyota et Mercedes-Benz ont connu des résultats stables ou en baisse.