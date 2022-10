Les ventes de la Mazda MX-30 suspendues aux États-Unis

Seulement 8 ont été vendues au troisième trimestre de 2022.

68 ont été vendues en septembre au Canada.

Au Canada, depuis le début de l’année, seuls 622 exemplaires de la Mazda MX-30 entièrement électrique ont été vendus. À une époque où la demande de VE dépasse de loin la disponibilité, le fait que celui-ci ne se vende pas bien est une indication claire que quelque chose ne va pas.

Les livraisons de la Mazda MX-30 ont commencé à la fin de l’année dernière aux États-Unis, et uniquement en Californie. En tant qu’état reconnu pour ses efforts en matière d’environnement, le marché semblait mûr pour le VE. Malgré cela, seulement huit MX-30 EV ont été vendues au troisième trimestre de 2022, pour un total de 324 depuis le début de l’année. En revanche, Mazda Canada, un marché d’une taille comparable à celle du Golden State, a vendu 622 MX-30 depuis le début de l’année.

Insideevs pense que, sur la base de ces chiffres très bas, la MX-30 n’a servi que de voiture de conformité puisque les ventes semblent avoir cessé aux États-Unis. Nous avons contacté Mazda Canada pour obtenir des informations. Dès que nous aurons une réponse de leur part, nous mettrons cette histoire à jour.

La MX-30 est un véhicule électrique intéressant et unique en son genre, mais il y a (avait ?) deux obstacles principaux à franchir pour les consommateurs : une autonomie de 161 km (100 miles) et un prix de départ de 42 150 $ (33 470 $ aux États-Unis). De plus, comme la MX-30 est construite au Japon, elle ne sera plus admissible aux incitatifs fédéraux américains en 2023, ce qui signifie que l’intérêt pour cette voiture diminuera encore davantage.

La question qui se pose au Canada est la suivante : si la MX-30 n’est plus vendue aux États-Unis, sera-t-il logique de continuer à la vendre ici ? Nous espérons le découvrir assez vite.