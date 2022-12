Les véhicules Hyundai et Kia sont plus à risque de prendre feu

Des problèmes de moteur, électriques et de batterie ont mené à des rappels chez les deux compagnies.

Plus de 7 millions de véhicules Hyundai et Kia ont été rappelés pour un risque d’incendie dans les 12 dernières années.

Plusieurs des problèmes semblent provenir d’un contrôle de la qualité inégal chez les fournisseurs.

Selon le Highway Loss Data Institute (HLDI), certains véhicules Hyundai et Kia sont deux fois plus susceptibles de subir un incendie non lié à une collision que les autres véhicules de leur catégorie.

Les enquêtes menées tant par les constructeurs automobiles que par des commissions indépendantes ont révélé que ces incendies peuvent avoir de nombreuses origines différentes, allant de problèmes électriques à des défaillances du moteur.

Ces dernières années, Hyundai et Kia ont lancé de nombreuses campagnes de rappel très médiatisées en raison de problèmes avec certains de leurs moteurs à quatre cylindres.

Ces moteurs, utilisés dans un grand nombre des modèles les plus populaires de Hyundai et Kia, tels que l’Elantra et la Forte, la Sonata et l’Optima/k5, le Tucson et le Sportage, ainsi que le Santa-Fe et le Sorento, peuvent souffrir d’un coussinet de bielle défectueux, ce qui peut causer des dommages importants au moteur et même un incendie sous le capot si l’huile entre en contact avec des éléments chauds.

Les moteurs ne sont toutefois pas la seule cause d’incendie dans les véhicules Hyundai et Kia, puisque le Kona EV et la Ioniq ont été rappelés soit au Canada, soit aux États-Unis, soit dans les deux pays, en raison d’un risque accru d’incendie provenant de la batterie lithium-ion.

En outre, on a constaté que d’autres composants étaient à l’origine d’incendies dans certains véhicules, comme l’unité de contrôle électronique hydraulique utilisée dans le système de freinage ABS ou des cartes de circuits imprimés contaminées.

Bon nombre des composants impliqués dans ces incidents sont fabriqués par des fournisseurs extérieurs, ce qui pourrait indiquer un manque de mesures de contrôle de la qualité, tant de la part des fournisseurs individuels que des constructeurs.

Toutes ces causes combinées aux pratiques de partage des pièces entre Hyundai et Kia signifient que plus de 7 millions de véhicules ont été rappelés en raison d’un risque accru d’incendie au cours des 12 dernières années, dont beaucoup plus d’une fois.

La plupart des rappels précédents ont donné lieu à des réparations et à des modifications qui devraient permettre d’éviter d’autres incidents, mais certains font toujours l’objet d’une enquête et Hyundai a découvert que quelques-uns de ses concessionnaires ont prétendu à tort avoir effectué des travaux de rappel sur les véhicules concernés.

Hyundai et Kia offrent toutes deux une garantie à vie sur certains véhicules équipés de quelques moteurs spécifiques et les propriétaires ont gagné un procès en action collective aux États-Unis qui peut leur permettre de recevoir une compensation si leur véhicule connaît un problème de moteur, y compris un incendie sous le capot.

Source: Consumer Reports