Les véhicules hybrides sont en tête de la satisfaction des clients, tandis que Subaru, Toyota, Mercedes-Benz et Tesla se disputent la première place en 2024 

– Subaru et Toyota sont à égalité pour la première place en ce qui concerne la satisfaction des clients pour les véhicules de grande diffusion.

– Mercedes-Benz et Tesla sont en tête du segment du luxe, grâce à l’amélioration de la satisfaction à l’égard des modèles hybrides.

– Les véhicules hybrides dépassent les voitures à essence et électriques, devenant le choix le plus satisfaisant pour les consommateurs en 2024.

L’industrie automobile est l’un des plus grands champs de bataille pour la satisfaction des consommateurs. Subaru, Toyota, Mercedes-Benz et Tesla sont dans une course serrée pour le leadership, selon l’étude automobile 2024 de l’American Customer Satisfaction Index (ACSI). Alors que les niveaux d’inventaires reviennent à la normale après la pandémie, la satisfaction des conducteurs sur les segments des véhicules de masse et de luxe est restée stable, les véhicules hybrides apparaissant comme un facteur de satisfaction important.

Dans l’ensemble, la satisfaction des clients a progressé de 1 % pour atteindre un score de 80 sur 100, ce qui indique une reprise lente, mais régulière à mesure que les pénuries d’inventaires se résorbent. La satisfaction dans le segment du marché de masse est restée à 79, tandis que le segment du luxe s’est maintenu à 81, sans changement par rapport à l’année précédente.

Malgré les tendances positives des ventes en 2023, les consommateurs restent prudents quant à l’achat de nouveaux véhicules, invoquant des préoccupations liées à l’inflation, aux progrès technologiques rapides et à l’incertitude économique. L’anxiété liée à l’autonomie des véhicules électriques continue également d’être un obstacle pour certains acheteurs.

Dans la catégorie des véhicules grand public, Subaru et Toyota sont à égalité pour la première place avec un score ACSI de 83. Le score de Subaru reflète une augmentation de 1 % par rapport à l’année dernière. Toyota, tout en obtenant également un score de 83, a connu une baisse de 1 %, bien que la marque continue d’afficher de bonnes performances, en particulier avec ses offres de véhicules hybrides. Parmi les autres marques notables dans le segment du marché de masse, citons Honda, qui a progressé de 1 % pour atteindre 82, et Mazda, qui a également progressé de 1 % pour atteindre 81. Buick et Kia ont connu des améliorations, Kia enregistrant une hausse significative de 4 % pour atteindre un score de 80. En revanche, les marques Stellantis ont connu des difficultés, Chrysler se situant en bas du classement avec un score de 71, tandis que Dodge a reculé de 1 % pour atteindre 74.

La concurrence dans le segment des véhicules de luxe s’est intensifiée, Mercedes-Benz et Tesla se partageant la première place avec un score de 83. Mercedes-Benz a bénéficié de niveaux élevés de satisfaction parmi les conducteurs de ses véhicules hybrides, tandis que Tesla a maintenu son score de l’année précédente, l’amélioration du traitement des plaintes et de sa stratégie de tarification ayant contribué à sa bonne performance.

Lexus, co-leader de l’année dernière, a reculé de 1 % pour atteindre un score de 82, à égalité avec Cadillac, qui est resté stable. Audi suit avec 80, tandis que BMW et Lincoln obtiennent tous deux 79. Acura a chuté de 3 % pour occuper la dernière place du segment du luxe, avec un score de 77.

Les véhicules hybrides sont à l’origine d’une nouvelle vague de satisfaction de la clientèle, les conducteurs de véhicules hybrides arrivant en tête avec un score de satisfaction de 82, contre 80 pour les véhicules à essence et 77 pour les véhicules électriques. Le niveau de satisfaction élevé à l’égard des véhicules hybrides se vérifie aussi bien dans le segment du marché de masse que dans celui du luxe.