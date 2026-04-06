Les véhicules électriques de BYD pourraient être offerts au Canada à partir d’environ 25 000 $

Les prix observés en Australie et les règles d’importation révisées du Canada laissent croire que BYD pourrait arriver avec des prix agressifs, mais sans soutien des rabais fédéraux

Le plus petit véhicule électrique de BYD pourrait arriver autour de 25 000 $ au Canada.

Les importations de BYD assemblées en Chine sont exclues des incitatifs fédéraux.

L’accès aux permis d’importation et le déploiement du réseau de concessionnaires pourraient compter autant que les prix.

La réinitialisation commerciale entre le Canada et la Chine en janvier 2026 a créé une voie permettant à des marques comme BYD de tâter le terrain dans le cadre d’un quota annuel de 49 000 unités, qui augmentera avec le temps, les importations à l’intérieur de ce plafond étant assujetties à un tarif de 6,1 % plutôt qu’à la surtaxe précédente de 100 %. Les permis d’importation ont commencé à être délivrés le 1er mars, et les véhicules à prix plus abordable constituent un élément central du cadre.

BYD n’a pas encore annoncé de prix canadiens ni de date officielle de mise en vente. Cela dit, des informations liées à sa planification initiale du marché indiquent toutefois une offensive en matière de concessions d’abord centrée sur la grande région de Toronto, avec environ 20 points de vente de la marque envisagés à l’échelle nationale. Cette offensive commerciale finira par inclure des villes comme Montréal et Vancouver.

Pour les prix, l’Australie est le marché comparable le plus clair, compte tenu de la devise. BYD y commercialise déjà les Atto 1, Dolphin, Atto 3 et Seal dans le cadre d’une structure tarifaire qui ressemble de près au nouveau régime de quotas du Canada.

Cela laisse croire que le plus petit modèle de BYD pourrait arriver autour de 25 000 $. En Australie, l’Atto 1 dérivé de la Seagull débute à 23 990 $ AUD avant les autres frais. Cela positionnerait la Seagull comme véhicule électrique urbain d’entrée de gamme et donnerait au Canada un nouveau modèle potentiellement le plus abordable sur le marché, électrique ou non.

La Dolphin semble plus susceptible de se situer près de 31 000 $, ce qui la placerait sous la tranche réservée du quota pour les véhicules à moins de 35 000 $. L’Atto 3 afficherait un prix plus près de 42 000 $, tandis que la Seal pourrait débuter autour de 49 000 $. Sur papier, cela donnerait à BYD un réel levier de prix dans plusieurs segments, particulièrement chez les voitures compactes et les berlines intermédiaires.

Il y a peu de temps, une liste de prix non confirmée et non étayée, apparemment attribuée à BYD, a commencé à circuler en ligne. Elle plaçait la Dolphin Essential à aussi peu que 17 600 $, l’Atto 3 à 21 200 $ et la Seal à 39 570 $.

Peu importe la façon dont BYD choisira de structurer les prix de ses modèles, une chose est claire : ils offriront les véhicules neufs les plus abordables et les plus accessibles au pays.

La structure des incitatifs fédéraux constitue le principal contrepoids. Le nouveau Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques de Transports Canada, qui a remplacé iZEV le 16 février, offre jusqu’à 5 000 $, mais seulement pour les véhicules fabriqués au Canada ou dans des pays ayant des accords de libre-échange avec le Canada. La Chine n’est pas admissible, de sorte que les modèles BYD importés seraient vraisemblablement exclus du programme, même si leurs prix transactionnels respectaient le plafond.

Cela laisse BYD rivaliser sur le seul prix de base. Les concurrents peuvent réduire l’écart grâce au soutien fédéral, bien que l’écart de prix initial projeté soit si important que les incitatifs pourraient avoir un effet limité sur les prix transactionnels.

Les Canadiens achèteront-ils des véhicules électriques chinois ?

Source: GlobalChinaEV