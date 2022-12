Les véhicules électriques 2024 qui arriveront l’an prochain

L’année qui se termine a vu plusieurs nouveaux modèles de véhicules électriques arriver sur le marché, mais la disponibilité a été un problème pour plusieurs constructeurs. Nous n’avons jamais eu autant de véhicules à moteur électriques sur papier, mais dans les salles de montre des concessionnaires la réalité est que la disponibilité demeure problématique.

La bonne nouvelle est que plusieurs des modèles électriques introduits en 2022 devraient être un peu plus disponibles cette année alors que plusieurs autres véhicules électriques feront leur entrée au courant de 2023 en tant que modèles 2024.

Nous avions déjà jeté un coup d’oeil aux véhicules électriques à venir au début de la dernière année. Maintenant, nous mettons à jour cette liste.

Avant de jeter un coup d’œil à ce qui s’en vient du côté des véhicules électriques 2024, par contre, voyons les véhicules électriques 2023 en vente à l’heure actuelle.

Véhicules électriques 2023 sur le marché à l’heure actuelle

Audi e-tron – (disponibilité : moyenne)

Audi e-tron GT – (disponibilité : moyenne)

Audi Q4 e-tron – (très limitée)

BMW iX – (moyenne)

BMW i4 – ( très limitée)

BMW i7 – (très limitée)

Cadillac Lyriq – (très limitée)

Chevrolet Bolt EV – (bonne)

Chevrolet Bolt EUV – (bonne)

Ford F-150 Lightning – (limitée)

Ford Mustang Mach-E – (limitée)

Genesis GV60 – (limitée)

Genesis G80 – (limitée)

GMC Hummer EV – (très limitée)

Hyundai Kona EV – (limitée)

Hyundai IONIQ 5 – (limitée)

Kia EV6 – (limitée)

Kia Soul EV – (Limitée)

Lucid Air – (très limitée)

Mazda MX-30 – (moyenne)

Mercedes-Benz EQS – (limitée)

Mercedes-Benz EQB – (très limitée)

Mercedes-Benz EQS VUS – (très limitée)

MINI Cooper SE – (limitée)

Nissan LEAF – (moyenne)

Polestar 2 – (limitée)

Porsche Taycan – (limitée)

Rivian R1T – (très limitée)

Tesla Model 3 – (moyenne)

Tesla Model S – (moyenne)

Tesla Model Y – (moyenne)

Tesla Model X – (limitée)

Toyota bZ4X – (très limitée)

Subaru Solterra – (très limitée)

Volkswagen ID.4 – (très limitée)

Volvo C40 – (très limitée)

Volvo XC40 Recharge – (très limitée)

Les véhicules électriques 2024

Maintenant que nous avons le portrait du segment des véhicules électriques disponibles aujourd’hui, voyons ce qui s’en vient au cours des 18 prochains mois.

Audi A6 e-tron 2024

Nous n’avons pas vu le modèle de production encore, mais le style du prototype est une réussite sur toute la ligne. La Audi A6 e-tron pourrait offrir plus de 600 kilomètres d’autonomie grâce à son architecture de 800 volts.

Chevrolet Blazer EV 2024

Le Chevrolet Blazer EV 2023 est attendu au printemps 2023. Il sera construit sur la plateforme Ultium de GM et offrira une alternative plus spacieuse à la Chevrolet Bolt EUV.

Chevrolet Equinox EV 2024

Le Equinox EV est attendu à la fin de 2023. Selon Chevrolet, il aura un prix de départ très alléchant et il sera aussi construit sur la plateforme Ultium. C’est pas mal ce que nous savons à l’heure actuelle.

Chevrolet Silverado EV 2024

Le Chevrolet Silverado EV 2023 sera construit sur la plateforme Ultium aussi et on annonce déjà plus de 600 kilomètres d’autonomie. Le nouveau Silverado électrique aura un moteur atteignant 664 chevaux dans ses versions les plus puissantes.

Fisker Ocean 2024

Le nouveau VUS électrique de luxe de Fisker arrive en théorie au début de 2023. Reste à voir s’il sera vendu ici et si oui, combien d’unités?

Ford Explorer EV 2024

Le nouveau Ford Explorer EV sera lancé l’an prochain, mais on ne sait pas quand exactement ni les spécifications. On sait par contre qu’il sera très populaire une fois lancé.

Genesis GV70 EV 2024

Le GV70 connait déjà beaucoup de succès et la version électrique devrait en connaitre tout autant. Deux moteurs électriques produiront 483 chevaux, mais nous n’avons pas tous les détails encore.

GMC Sierra EV 2024

Le Sierra EV suivra de très près son rival chez Chevrolet, le Silverado EV. On s’attend à un style différent, mais des fonctionnalités et performances similaires. Nous devrions voir le prochain Sierra EV cette année et la production débuter l’an prochain.

Honda Prologue 2024

Nous l’attendons depuis longtemps celui-là. Il arrivera sur le marché l’an prochain, mais on ne sait pas quand encore.

Hyundai IONIQ 6 2024

La Hyundai IONIQ 6 sera plus luxueuse que la IONIQ 5 et visera la Tesla Model 3 et même la BMW i4. Dévoilée au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, la IONIQ 6 offre une batterie de 77.4 kWh et sera disponible en version à traction intégrale ou encore à propulsion. On parle d’une autonomie d’environ 500 kilomètres selon la version.

Hyundai IONIQ 7 2024

Il devrait arriver à la fin de 2023, mais rien n’est confirmé encore. Nous n’avons qu’une idée du modèle avec les prototypes dévoilés cette année. Ce sera un VUS à trois rangées électrique.

Jeep Wrangler EV 2024

Le Jeep Wrangler EV 2023 sera une version 100 % électrique du célèbre Wrangler. Aucunes informations n’ont été annoncées encore, mais le modèle devrait être dévoilé l’an prochain.

Jeep EV 2024

Un second VUS Jeep à moteur électrique sera dévoilé l’an prochain. Plus petit que le Jeep Wrangler EV, il sera à peu près de la taille d’un Jeep Compass.

Kia EV9 2024

Le Kia EV9 2023 sera un VUS électrique à trois rangées de sièges qui partagera plusieurs éléments avec le Hyundai IONIQ 7.

Kia Niro EV 2024

Le tout nouveau Kia Niro EV a été entièrement redessiné et propose un habitacle tout nouveau, une autonomie bonifiée qui atteint 407 kilomètres et un tout nouveau style également. Il est proposé à partir de moins de 45 000 $.

Lexus RZ 2024

Lexus aura son premier véhicule 100 % électrique avec le tout nouveau Lexus RZ 2023. Il sera lancé cette année et il pourrait être mis en vente avant la fin de l’année.

Maserati Grecale Folgore 2024

Le nouveau Maserati Grecale est un VUS très attendu cette année et nous devrions voir la version électrique Folgore dès l’an prochain, probablement au début de l’année.

Mercedes-AMG EQE 2024

La EQE dévoilée en 2022 sera une rivale des Audi A6 e-tron et Genesis G80 Ev à venir. Il s’agit également du premier modèle électrique conçu par AMG à arriver sur le marché. On parle d’une puissance exceptionnelle pouvant atteindre 677 chevaux et 738 lb-pi de couple. La batterie offre plus de 450 kilomètres d’autonomie.

Mercedes-Benz EQE VUS 2024

Le Mercedes-Benz EQE VUS 2024 sera offert en deux versions lorsqu’il arrivera en mars. On parle d’une autonomie de plus de 450 kilomètres et il y aura une version AMG avec jusqu’à 677 chevaux. Plus petit que le EQS VUS, le EQE VUS est un VUS électrique intermédiaire à deux rangées.

Nissan Ariya 2024

On l’attendait plus tôt, mais des délais pousse le Ariya à la fin de 2023, peut-être même 2024. Le nouveau VUS électrique de Nissan promet plusieurs versions intéressantes, beaucoup d’autonomie et des performances surprenantes.

Polestar 3 2023

Le Polestar 3 sera un VUS électrique selon la marque, mais on a très peu de détails à l’heure actuelle. La production pourrait commencer cette année.

Porsche Macan EV 2023

Porsche a indiqué que le prochain Macan serait électrique, mais on ne sait pas encore exactement quand nous verrons ce nouveau modèle. Il sera un toujours un VUS compact qui aura cette fois la mission de rivaliser avec le Tesla Model y et compagnie.

Ram 1500 EV 2024

Le Ram EV sera lancé l’an prochain, quoique ce sera probablement très tard en 2023.

Tesla Cybertruck 2024

On verra bien…

Tesla Roadster 2024

On verra bien…

Vinfast VF8 2024

Le premier Vinfast VF8 arrivera sur le marché l’an prochain en tant que VUS compact 100% électrique de la marque du Vietnam.

Vinfast VF9 2024

Le second Vinfast VF9, plus spacieux, arrivera sur le marché aussi l’an prochain. Il s’agit d’un VUS électrique à trois rangées de sièges.

Volkswagen ID.Buzz 2024

Le spectaculaire prototype ID.Buzz a fait beaucoup jaser en 2022. La version production de la minifourgonette électrique devrait arriver l’an prochain.

Volvo EX90 2024

Il s’agit ici d’un nouveau VUS intermédiaire électrique de Volvo qui aura des dimensions similaires au XC90 ainsi que des technologies de pointe qui se démarquent en matière de sécurité et de connectivité. Le nouveau EX90 propose des fonctions comme la recharge bidirectionnelle, notamment.