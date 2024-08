Les véhicules autonomes Cruise arriveront sur l’application Uber l’année prochaine

Le pari d’Uber sur une technologie controversée

Le partenariat entre Uber et Cruise vise à révolutionner la mobilité urbaine grâce à l’intégration de véhicules autonomes.

Cruise cherche à regagner la confiance du public après les incidents de sécurité en collaborant avec Uber.

Les premiers trajets sans chauffeur devraient être lancés en 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Uber et Cruise ont annoncé un nouveau partenariat stratégique pluriannuel visant à intégrer les véhicules autonomes de Cruise dans la plateforme Uber. La collaboration devrait être lancée l’année prochaine, offrant aux usagers la possibilité de demander des trajets dans les véhicules autonomes de Cruise par le biais de l’application Uber.

Le déploiement initial comprendra une flotte dédiée de véhicules autonomes basés sur la Chevrolet Bolt. Lorsque les clients effectueront des demandes de trajet éligibles, ils pourront se voir proposer le choix d’un véhicule autonome Cruise pour leur trajet.

Marc Whitten, PDG de Cruise, a déclaré : « Cruise a pour mission de tirer parti de la technologie sans conducteur pour créer des rues plus sûres et redéfinir la vie urbaine. Nous sommes ravis de nous associer à Uber pour offrir les avantages d’une conduite autonome sûre et fiable à un plus grand nombre de personnes, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de mobilité urbaine. »

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a ajouté : « En tant que plus grande plateforme de mobilité et de livraison, nous pensons qu’Uber peut jouer un rôle important en aidant à introduire de manière sûre et fiable la technologie autonome auprès des consommateurs et des villes du monde entier. »

L’annonce intervient alors que Cruise s’efforce de se remettre de ses récents déboires. En octobre 2023, la société a suspendu ses opérations de véhicules autonomes à l’échelle nationale à la suite d’incidents de sécurité, notamment un grave accident à San Francisco où un piéton a été heurté par un véhicule Cruise. Cela a conduit à la suspension des permis de Cruise en Californie et a suscité des enquêtes internes et une restructuration de l’entreprise.

Depuis lors, Cruise a connu des changements importants, notamment la démission de l’ancien PDG Kyle Vogt en novembre 2023. L’entreprise a entrepris des efforts pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et rétablir la confiance avec les régulateurs et le public.

En avril 2024, Cruise a commencé à redéployer des véhicules à Phoenix, en Arizona, avec des conducteurs humains pour recueillir des données et améliorer la cartographie. L’entreprise vise à reprendre les trajets sans conducteur d’ici la fin de 2024, avec des plans pour éventuellement commencer à facturer des tarifs pour les trajets autonomes à nouveau au début de 2025.

Le président de GM, Mark Reuss, a défini un calendrier de 4 à 5 ans pour que Cruise regagne la confiance et continue à faire des progrès techniques. Le partenariat avec Uber s’inscrit dans le cadre de ces efforts visant à rétablir la présence de Cruise sur le marché des véhicules autonomes.

Le succès de cette collaboration dépendra de la capacité de Cruise à répondre aux préoccupations en matière de sécurité, à regagner l’approbation réglementaire et à rétablir la confiance du public dans sa technologie autonome. Au fur et à mesure que le partenariat se développe, les deux entreprises devront travailler en étroite collaboration avec les autorités de réglementation afin de garantir la sécurité de la mise en œuvre des véhicules autonomes sur les routes publiques.