Les VE pourraient être moins chers que les voitures à essence dès l’année prochaine

– Les VE pourraient dépasser les voitures à essence en termes d’accessibilité d’ici l’année prochaine en raison de la baisse du coût des batteries.

– Les incitations gouvernementales et les progrès technologiques accélèrent la réduction des coûts des VE.

– La baisse des coûts de possession pourrait inciter davantage de consommateurs à choisir les VE plutôt que les voitures à essence.

Les véhicules électriques (VE) ont longtemps été perçus comme plus chers que leurs équivalents à moteur à combustion interne (MCI). Toutefois, cette dynamique est sur le point de changer. Des estimations récentes de l’industrie suggèrent que les VE pourraient devenir moins chers que les voitures à essence dès l’année prochaine.

À plus long terme, plusieurs estimations industrielles prévoient que les VE atteindront la parité de coût avec les voitures à essence d’ici 2025-2026. L’International Council on Clean Transportation prévoit que la parité des prix pourrait être atteinte d’ici 2029. Cette évolution est due aux économies d’échelle et aux progrès technologiques, qui rendent la production de VE plus efficace.

L’un des facteurs les plus importants de la baisse du coût des VE est la réduction du prix des batteries. Entre 2008 et 2023, le coût des batteries lithium-ion a chuté de 90 %, passant de 1 415 $ par kilowattheure (kWh) à 139 $ par kWh, selon le ministère de l’Énergie (DOE). Goldman Sachs a également fait état d’une tendance similaire, avec un coût des batteries de 151 $ par kWh en 2023, et a prévu une nouvelle baisse de 40 % d’ici à 2025, comme l’a indiqué Insideevs. Ces réductions sont essentielles, car les batteries représentent une part importante du coût total d’un véhicule électrique. La baisse du prix des batteries devrait rendre les VE plus abordables et plus compétitifs sur le marché.

À l’heure actuelle, la différence de coût entre les VE et les voitures à essence est considérable. Selon Kelley Blue Book, le prix de transaction moyen aux États-Unis pour un VE neuf en juin 2024 était de 56 371 $, alors qu’une voiture à essence neuve coûtait en moyenne 48 644 $. Cette disparité de près de 8 000 $ incite de nombreux consommateurs à opter pour des véhicules traditionnels. Toutefois, le coût total de possession, qui comprend l’entretien, le carburant et d’autres dépenses à long terme, est un facteur crucial qui peut faire pencher la balance. Les VE ont souvent des coûts d’entretien et de carburant inférieurs, ce qui peut compenser leur prix d’achat initial plus élevé.

Outre la baisse du coût des batteries, les incitations et les subventions gouvernementales jouent un rôle crucial dans la réduction du coût effectif des VE. Par exemple, le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ aux États-Unis peut réduire considérablement le prix d’achat d’un VE. En outre, les offres de financement et de location peuvent rendre les VE plus abordables. Par exemple, des constructeurs automobiles comme Tesla et Ford travaillent sur des modèles de VE plus abordables que ceux de Stellantis, GM et d’autres, ce qui favorisera l’adoption par le marché.

Toutefois, à mesure que les VE deviennent naturellement plus abordables, le besoin de subventions gouvernementales pourrait diminuer, ce qui pourrait conduire à l’élimination progressive de ces incitations. Ce changement pourrait influencer le marché et les décisions des consommateurs, mais la tendance générale va dans le sens d’une augmentation du prix et de l’accessibilité des VE.