Les VÉ en tête du classement de la dépréciation sur 5 ans selon une nouvelle étude

Les véhicules électriques perdent en moyenne 58,8 % de leur valeur en cinq ans, comparativement à une moyenne de 45,6 % pour l’ensemble de l’industrie

Les VÉ enregistrent une dépréciation moyenne de 58,8 % sur cinq ans, alors que l’ensemble des types de véhicules perd 45,6 % de leur valeur.

La Porsche 911 et le Toyota Tacoma conservent le mieux leur valeur parmi les voitures sport et les camions, respectivement.

Les VÉ de luxe, comme le Jaguar I-PACE et la Tesla Model S, perdent plus de 65 % de leur valeur initiale.

De nouvelles données publiées par iSeeCars révèlent que les véhicules électriques perdent davantage de valeur sur cinq ans que tous les autres segments de véhicules. L’étude, qui a analysé plus de 800 000 voitures d’occasion âgées de cinq ans, montre que les VÉ se sont dépréciés en moyenne de 58,8 %, bien au-dessus de la moyenne de 45,6 % pour tous les véhicules.

Taux de dépréciation sur 5 ans par segment de véhicule

Segment 2019 2023 2025 Global 49,6 % 38,8 % 45,6 % Hybrides 56,7 % 37,4 % 40,7 % VÉ 67,1 % 49,1 % 58,8 % VUS 51,6 % 41,2 % 48,9 % Camions 42,7 % 34,8 % 40,4 %

L’analyse démontre aussi que la dépréciation demeure le coût le plus important lié à la possession d’un véhicule. Bien que les VÉ enregistrent les pertes les plus importantes, les hybrides (40,7 %) et les camions (40,4 %) conservent une meilleure valeur de revente. Les voitures sport se démarquent aussi par une meilleure rétention de valeur.

En comparant les données historiques, la dépréciation moyenne de 2025 (45,6 %) est en hausse par rapport à 2023 (38,8 %), mais toujours inférieure au taux de 49,6 % observé en 2019.

Parmi les modèles qui perdent le moins de valeur, la Porsche 911 s’est dépréciée de seulement 19,5 % en cinq ans. Le Toyota Tacoma et la Honda Civic suivent de près avec des baisses respectives de 26,0 % et 28,0 %.

Top 10 des véhicules avec la plus faible dépréciation sur 5 ans

Rang Modèle Segment Dépréciation moyenne Écart moyen avec le PDSF 1 Porsche 911 Voiture sport 19,5 % 24 428 $ 2 Porsche 718 Cayman Voiture sport 21,8 % 15 851 $ 3 Toyota Tacoma Camion 26,0 % 8 217 $ 4 Chevrolet Corvette Coupé 27,2 % 18 557 $ 5 Honda Civic Berline/hayon 28,0 % 6 987 $ 6 Chevrolet Camaro Voiture sport 28,0 % 8 653 $ 7 Toyota Tundra Camion 29,1 % 11 659 $ 8 Ford Mustang Voiture sport 29,2 % 9 325 $ 9 Porsche 718 Boxster Voiture sport 29,6 % 22 155 $ 10 Toyota Corolla Hatchback Hayon 30,1 % 7 156 $

Les véhicules qui se déprécient le plus sont majoritairement électriques et de luxe. Le Jaguar I-PACE domine avec une perte de valeur de 72,2 %. Suivent la BMW Série 7, la Tesla Model S et la Maserati Ghibli, toutes avec des dépréciations supérieures à 64 %.

Les VUS de luxe affichent eux aussi d’importants reculs. L’Infiniti QX80, le Maserati Levante et le Cadillac Escalade ESV figurent parmi les dix modèles les plus touchés.

Top 10 des véhicules avec la plus forte dépréciation sur 5 ans

Rang Modèle Segment Dépréciation moyenne Écart moyen avec le PDSF 1 Jaguar I-PACE VÉ 72,2 % 51 953 $ 2 BMW Série 7 Berline 67,1 % 65 249 $ 3 Tesla Model S VÉ 65,2 % 52 165 $ 4 INFINITI QX80 VUS 65,0 % 53 571 $ 5 Maserati Ghibli Berline 64,7 % 70 874 $ 6 BMW Série 5 Hybride 64,7 % 47 457 $ 7 Nissan LEAF VÉ 64,1 % 18 043 $ 8 Maserati Levante VUS 63,7 % 64 991 $ 9 Tesla Model X VÉ 63,4 % 53 846 $ 10 Cadillac Escalade ESV VUS 62,9 % 56 996 $

« La dépréciation demeure le coût le plus élevé lorsqu’on achète un véhicule neuf, et la variation entre les types de véhicules et les modèles spécifiques est un élément que les consommateurs devraient considérer lorsqu’ils magasinent leur prochain véhicule », explique Karl Brauer, analyste principal chez iSeeCars.

Il ajoute que l’écart de coût entre un hybride et un VÉ peut représenter des dizaines de milliers de dollars en valeur de revente perdue — surtout que le prix initial d’un VÉ est souvent lui-même supérieur de plusieurs milliers.