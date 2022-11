Les VÉ de Mercedes offriront un abonnement annuel de 1 200$ pour débloquer plus de puissance

Mercedes offre déjà des abonnements pour certaines fonctions en Chine.

L’augmentation de puissance diminuera le temps d’accélération entre 0 et 96 km/h d’environ 1,0 secondes.

Les versions VUS et berline des EQE et EQS offriront cet abonnement.

De plus en plus de constructeurs automobiles expérimentent avec les abonnements afin de s’assurer un flux constant de revenus et Mercedes-Benz fait partie de ces entreprises.

Après avoir offert la fonction de roues arrière directrices pour la berline électrique EQS en Chine pendant un certain temps maintenant, la société s’apprête à offrir une option par abonnement à ses acheteurs de VÉ en Amérique du Nord.

Disponible sur les berlines et VUS EQE et EQS, cet abonnement permettra d’augmenter la puissance de pointe et de retravailler la courbe de couple des moteurs électriques afin d’améliorer les temps d’accélération.

Proposée au prix de 1 200 dollars par an et disponible via les services connectés Mercedes Me du constructeur, cette fonctionnalité permettra d’ajouter 60 chevaux aux modèles EQE 350 4MATIC pour un total de 348 chevaux.

Il sera ainsi possible de passer de 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en 5,1 secondes pour la berline et 5,2 secondes pour le VUS soit une amélioration de 0,9 et 1,0 seconde respectivement.

Dans le cas des modèles EQS 450 4MATIC, plus grands et plus chers, l’abonnement ajoutera 87 chevaux, portant le nouveau total à 442 chevaux.

Comme ces modèles sont plus lourds que la gamme EQE, les temps d’accélération connaîtront une amélioration similaire, la berline affichant un temps de 4,5 secondes et le VUS atteignant 60 mph en 4,9 secondes. Ces chiffres montrent une amélioration respective de 0,8 et 0,9 seconde.

Bien que les modèles commerciaux basés sur des abonnements soient controversés dans l’industrie automobile, Mercedes-Benz fait le pari que de nombreux acheteurs décideront de dépenser 1 200 dollars de plus chaque année afin de gagner jusqu’à une seconde sur le temps d’accélération de leur véhicule.