Les tarifs douaniers de Trump pourraient entraîner la fermeture d’usines automobiles de l’Ontario d’ici une semaine, selon un analyste

Le secteur automobile de l’Ontario est confronté à des fermetures potentielles alors que la menace de tarifs douaniers américains plane à nouveau, mettant en péril la production et les emplois.

Les analystes préviennent qu’un projet de tarif douanier américain de 25 % pourrait mettre un terme à la production automobile de l’Ontario en l’espace d’une semaine.

Les constructeurs automobiles, dont Honda et Toyota, surveillent la situation, mais n’ont pas annoncé de mesures immédiates.

Le différend tarifaire pourrait perturber le commerce, coûter des milliards et affecter l’avenir de l’accord USMCA.

Selon les analystes de l’industrie, le secteur de la construction automobile de l’Ontario pourrait fermer des usines en l’espace d’une semaine si les États-Unis imposent des droits de douane de 25 % sur les véhicules fabriqués au Canada. Les droits de douane proposés, qui pourraient entrer en vigueur dès le 4 mars, pourraient entraîner une forte baisse des ventes de véhicules aux États-Unis, ce qui provoquerait des ralentissements de la production en Ontario.

Joe McCabe, PDG d’AutoForecast Solutions, a déclaré qu’étant donné que les stocks de véhicules américains s’élèvent déjà à 2,9 millions d’unités et que la demande diminue, les constructeurs automobiles pourraient réduire leur production ou suspendre leurs activités. « Une fermeture en l’espace d’une semaine semble agressive, mais c’est la réalité », a déclaré M. McCabe.

L’Ontario est une plaque tournante de la production automobile, avec des usines d’assemblage dans des villes allant de Windsor à Oshawa. Le secteur automobile de la province emploie directement 125 000 personnes et soutient une main-d’œuvre bien plus importante dans les industries connexes. Les constructeurs automobiles ont récemment engagé des milliards d’euros d’investissements, dont l’usine de batteries pour véhicules électriques de Volkswagen, prévue à St-Thomas.

Le modèle de chaîne d’approvisionnement en flux tendu utilisé par l’industrie automobile pourrait compliquer davantage la production si les droits de douane perturbaient le flux transfrontalier des pièces. « C’est très important lorsque vous construisez un véhicule — les pièces arrivent à l’heure », a expliqué M. McCabe.

Les principaux constructeurs automobiles de l’Ontario suivent de près la situation, mais n’ont pas encore annoncé de mesures spécifiques. Honda Canada, qui construit la Civic et le CR-V à Alliston, a déclaré qu’il ne modifierait pas immédiatement ses opérations ou ses plans d’électrification. Toyota, qui assemble les modèles RAV4 et Lexus à Woodstock et Cambridge, a déclaré qu’elle attendrait l’annonce officielle des droits de douane avant de déterminer les mesures à prendre.

General Motors, Ford et Stellantis n’ont pas commenté les tarifs douaniers potentiels affectant les activités canadiennes. La section locale 88 d’Unifor, qui représente les travailleurs de l’usine CAMI de GM à Ingersoll, a prévenu qu’une fermeture soudaine pourrait se produire si les droits de douane entraient en vigueur. « S’ils ajoutent 25 %, cela aura un impact sur les ventes. La plupart des gens pensent que toute l’industrie pourrait fermer en une semaine », a déclaré le président d’Unifor, Mike Van Boekel.

Le Canada a exporté pour 51 milliards de $ de véhicules vers les États-Unis en 2023, 93 % de la production étant destinée aux acheteurs américains. M. McCabe a fait remarquer que si le Canada réagissait en imposant des droits de douane sur les véhicules fabriqués aux États-Unis, cela pourrait également perturber la production automobile américaine.

Un conflit commercial pourrait être coûteux pour les constructeurs automobiles, à l’instar de l’impact de la grève de 2023 des Travailleurs unis de l’automobile, qui a entraîné une réduction de 2,4 millions de véhicules construits et des pertes de 3,6 milliards de $. M. McCabe a laissé entendre que l’administration Trump pourrait utiliser la menace des droits de douane comme tactique de négociation, éventuellement pour réviser l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui expire en 2026.