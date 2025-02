Le projet de droits de tarifs de Trump pourrait augmenter le prix des voitures aux États-Unis de près de 6 000 $

Selon les projections, les prix des voitures aux États-Unis pourraient augmenter de 12 % si Trump applique des droits de douane de 25 % sur les importations d’automobiles.

Benchmark prévoit que les droits de douane imposés par Trump pourraient faire grimper le prix moyen des voitures américaines de 5 790 $ à 54 500 $.

22 % des voitures américaines et 40 % des pièces détachées proviennent du Canada ou du Mexique.

GM et Ford se préparent à des perturbations alors que Trump suspend les droits de douane, citant les négociations avec le Canada et le Mexique.

Des droits de douane de 25 % sur les importations de véhicules et de pièces détachées en provenance du Canada et du Mexique pourraient augmenter le prix d’une nouvelle voiture aux États-Unis d’environ 5 790 $, selon une analyse de la banque d’investissement Benchmark Co. S’ils sont appliqués, les droits de douane porteraient le prix moyen d’une nouvelle voiture à 54 500 $, soit une augmentation de 12 % par rapport aux niveaux de 2024.

L’analyse de Benchmark identifie l’industrie automobile comme la plus vulnérable aux tarifs proposés, citant la dépendance du secteur au commerce transfrontalier. Le cabinet note que 22 % des véhicules vendus aux États-Unis sont produits au Canada ou au Mexique, tandis que 40 % des pièces utilisées dans les voitures fabriquées aux États-Unis proviennent de ces deux pays. Le Mexique fournit aux États-Unis des voitures et des composants d’une valeur presque trois fois supérieure à celle du Canada.

L’impact potentiel des droits de douane a suscité des réactions de la part des dirigeants de l’industrie. Le PDG de Ford, Jim Farley, a reconnu l’augmentation des coûts et des perturbations, déclarant : « Jusqu’à présent, nous constatons que les politiques commerciales de M. Trump entraînent beaucoup de coûts et de chaos ». Toutefois, M. Farley a ajouté que l’objectif plus large de M. Trump, qui consiste à stimuler l’industrie manufacturière et l’innovation aux États-Unis, pourrait représenter une réussite majeure s’il était atteint.

L’annonce des droits de douane est intervenue après que le président Donald Trump a imposé des prélèvements de 25 % au Canada et au Mexique au début du mois de février. Ces droits ont ensuite été suspendus – le Mexique jusqu’en mars et le Canada pendant 30 jours – dans l’attente de nouvelles négociations. L’administration a présenté les droits de douane comme une tactique de négociation visant à obtenir de meilleures conditions commerciales avec les partenaires nord-américains.

Entre-temps, les constructeurs automobiles se préparent à d’éventuelles perturbations. GM, qui produit plusieurs modèles au Canada et au Mexique, notamment la Chevrolet Silverado à Oshawa (Ontario), a élaboré des plans d’urgence. Parmi les autres modèles transfrontaliers figurent le Cadillac Optiq, le Chevy Equinox et le GMC Terrain.