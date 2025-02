Les tarifs de Trump menacent l’industrie automobile nord-américaine d’une hausse des coûts et de perturbations

Les droits de douane imposés par Trump sur les importations d’automobiles canadiennes risquent d’entraîner des hausses de prix, des perturbations de l’approvisionnement et une baisse des ventes.

Les droits de douane de 25 % imposés par M. Trump pourraient faire grimper le prix des voitures américaines de 3 000 $ et réduire les ventes d’automobiles en 2025 d’un million. L’industrie automobile canadienne annonce des fermetures si les droits de douane ne sont pas reportés ; des représailles de la part du Canada et du Mexique sont attendues. En raison des dépendances transfrontalières en matière de fabrication, les constructeurs automobiles tels que GM, Ford et Toyota sont confrontés à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.



Les droits de douane sont des taxes imposées par le gouvernement sur les marchandises importées ou exportées. Ils sont conçus pour protéger les industries nationales, augmenter les recettes ou servir d’outils politiques. Toutefois, les nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump pourraient remodeler le paysage automobile nord-américain, en faisant grimper les coûts et en menaçant les chaînes d’approvisionnement.

Comme vous l’avez peut-être lu, M. Trump a décrété des droits de douane de 25 % sur les produits canadiens et mexicains, y compris les pièces automobiles, et de 10 % supplémentaires sur les produits chinois, à compter du 4 février 2025. Cette décision fait suite à l’invocation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale, qui confère au président un large pouvoir d’ajustement des mesures commerciales en réponse à des situations d’urgence nationale.

Selon l’Association nationale des fournisseurs du Mexique, les droits de douane pourraient augmenter le prix moyen des véhicules américains d’environ 3 000 $ et réduire les ventes d’automobiles en 2025 d’un million d’unités. L’intégration étroite des chaînes d’approvisionnement nord-américaines rend les constructeurs automobiles tels que General Motors, Ford, Stellantis, Honda et Toyota particulièrement vulnérables, car nombre de leurs véhicules dépendent de pièces fabriquées dans le corridor Canada-États-Unis-Mexique.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé des contre-tarifs visant 155 milliards de $ canadiens (106 milliards de $ américains) de produits américains, tandis que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a promis des mesures de rétorsion avant de réussir à négocier un délai d’un mois. La Chine a également réagi en promettant d’engager des procédures judiciaires auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

Les chefs d’entreprise ont exprimé leur vive opposition. Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles, a averti que les usines automobiles canadiennes pourraient fermer dans les semaines à venir si les droits de douane n’étaient pas reportés. Sam Fiorani, d’AutoForecast Solutions, a fait remarquer que les constructeurs automobiles n’avaient guère le temps d’ajuster leurs chaînes d’approvisionnement ou de constituer des stocks avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Des entreprises comme Honda et Toyota sont particulièrement sollicitées en raison de leurs activités de fabrication au Canada.

Bloomberg Economics estime que les droits de douane de M. Trump feront passer le taux moyen des droits de douane américains de 3 % à 10,7 %, ce qui constituera un choc important pour l’économie en termes d’approvisionnement. Le rapport prévoit une baisse de 1,2 % du PIB américain et une hausse de 0,7 % de l’inflation de base.

Jennifer Safavian, présidente d’Autos Drive America, a déclaré : « L’imposition de droits de douane sera préjudiciable aux emplois, aux investissements et aux consommateurs américains ». Les groupes industriels affirment que des politiques réduisant les barrières commerciales soutiendraient mieux la croissance de l’industrie manufacturière américaine.

Si les importations d’énergie en provenance du Canada, telles que le pétrole et l’électricité, sont soumises à des droits de douane réduits de 10 %, l’impact plus large sur le secteur automobile et d’autres industries reste important. En 2023, les exportations automobiles du Canada vers les États-Unis étaient évaluées à 53 milliards de $, l’Ontario représentant la majeure partie de ces exportations.

Nous avons contacté les constructeurs automobiles les plus touchés par les droits de douane au Canada et espérons vous faire part de leurs réflexions prochainement.