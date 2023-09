Les prochains VÉ de Toyota pourraient avoir plus de 1 000 kilomètres d’autonomie d’ici la fin de la décennie

La compagnie dit que ses futures batteries vont offrir plus d’autonomie, une recharge plus rapide et un poids plus léger.

Plus de 800 kilomètres d’autonomie WLTP pourraient être disponibles dès 2026.

Le constructeur dit que ces batteries seront aussi moins dispendieuses à produire que les unités actuelles.

Toyota a été exclu de la course aux véhicules électriques ces dernières années, mais le constructeur est convaincu que ses prochaines technologies de batteries l’aideront à se hisser au sommet du marché.

En effet, l’entreprise japonaise a récemment donné plus de détails sur ses futures batteries et sur ce que l’on peut en attendre.

D’après la feuille de route, Toyota travaille sur cinq nouveaux types de batteries qui seront utilisés simultanément dans ses véhicules pendant le reste de la décennie, à partir de 2026.

Par rapport à la batterie utilisée dans le bZ4X, la batterie « Next-Generation Performance » qui sera lancée en 2026 sera capable d’offrir 300 kilomètres d’autonomie WLTP supplémentaire et une amélioration de 10 minutes du temps de charge rapide de 10 à 80 %, ce qui signifie des chiffres attendus de 800 kilomètres et 20 minutes. En outre, la fabrication de cette batterie coûtera 20 % de moins que celle utilisée dans le bZ4X.

Afin de proposer des véhicules électriques moins chers vers la fin de la décennie, Toyota produira également une version de popularisation de sa famille de batteries de nouvelle génération à partir de 2026 – 2027.

Contrairement aux autres batteries du constructeur, cette unité sera de type chimique LiFePO. Cela permettra de réduire les coûts de 40 % par rapport à la batterie du bZ4X, tout en offrant une autonomie de plus de 600 kilomètres selon la norme WLTP.

Une fois ces deux nouveaux types de batterie sur la route, le constructeur automobile lancera une unité haute performance en 2027 – 2028 qui offrira plus de 1 000 kilomètres d’autonomie et une réduction de coût supplémentaire de 10 % par rapport à la version performance, tout en conservant le même temps de charge rapide de 20 minutes.

C’est au niveau des batteries à semi-conducteurs que les choses deviennent plus intéressantes. En effet, Toyota est le constructeur automobile qui détient le plus grand nombre de brevets relatifs à cette technologie, souvent présentée comme le « Next big thing » dans le monde des VÉ.

Selon les partisans de cette technologie, ces types de batteries sont supérieurs aux versions actuelles à base de liquide, car elles offrent une plus grande autonomie et une charge plus rapide, tout en étant plus stables sur le plan thermique, ce qui limite la dégradation par temps froid, ne nécessite pas de système de gestion de la température et diminue le risque d’incendie.

Toyota affirme que ces batteries, qui devraient arriver dans ses véhicules en 2027 ou 2028, permettront une autonomie de plus de 1 000 kilomètres en WLPT et une capacité de charge de 10 à 80 % en seulement 10 minutes.

La deuxième itération de la batterie à semi-conducteurs de l’entreprise permettra même de porter l’autonomie du véhicule à plus de 1 200 kilomètres, mais c’est le seul détail que nous connaissons à ce jour.

Toyota affirme qu’en plus de viser des chiffres d’autonomie toujours plus élevés et des temps de charge plus rapides, ses ingénieurs travaillent d’arrache-pied pour réduire la taille physique de ses prochaines familles de batteries afin de faciliter leur installation dans toutes sortes de véhicules, en plus d’offrir plus d’espace pour les passagers et les bagages.

Bien sûr, tous les chiffres d’autonomie avancés par Toyota ont été obtenus avec un véhicule spécialement conçu pour optimiser l’aérodynamisme et calculés selon la norme WLTP, notoirement permissive, mais ils laissent entrevoir des progrès substantiels par rapport à la technologie actuelle de l’entreprise.

Source : Carscoops