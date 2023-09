Les prix canadiens de la Ford F-150 2024 sont dévoilés 

Le Ford F-150 est la pierre angulaire du paysage automobile nord-américain depuis des décennies. Pour l’année modèle 2024, le camion le plus vendu a été mis à jour avec une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Avec cela, Ford a publié sa structure de prix et comme toujours, il y a plusieurs niveaux de finition et des ensembles d’ajouts pour répondre aux besoins variés des consommateurs.

En commençant par la cabine normale, le XL de base (4×2) est proposé à 49 655 $, tandis que son équivalent 4×4 est disponible à 54 155 $. Dans la catégorie Super Cab, les prix commencent à 55 850 $ pour le XL (4×2) et vont jusqu’à 65 395 $ pour le XLT (4×4). Les versions STX sont également disponibles dans cette catégorie, la version 4×2 coûtant 58 260 $ et la 4×4 62 760 $.

Les configurations Super Crew offrent une gamme d’options plus étendue. La gamme commence avec les versions XL à 59 030 $ en 4×2 et 62 180 $ en 4×4. L’offre s’étend à plusieurs niveaux de finition haut de gamme comme le King Ranch (4×4) à 91 940 $ et le Platinum (4×4) à 100 740 $.

Le très attendu Raptor (4×4) est proposé à partir de 106 500 $, mais il s’agit uniquement du « modèle de base ». Le pack Raptor R est proposé à 41 680 $. En plus du Raptor de base. À ce prix, il doit faire oublier le RAM TRX aux amateurs de camions…

Pour ceux qui souhaitent des équipements supplémentaires, Ford propose une série de packs. Les frais de transport et préparation ajoutent 2 295 $ au prix de base. Des options populaires comme le XL 103A sont proposées à 1 095 $. Plusieurs options de milieu de gamme, comme la XLT 302A et la Lariat 502A, sont disponibles pour 4 090 $ et 3 955 $, respectivement. L’ensemble Tremor 402A nécessite un supplément de 11 015 $.

Les commandes pour la Ford F-150 2024 sont désormais ouvertes. Comme toujours, nous nous attendons à ce qu’elle reste le camion et le véhicule le plus vendu en 2023 et 2024.