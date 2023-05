Les premiers VinFast VF8 arrivent au Canada

Première cargaison de VinFast déchargée en Colombie-Britannique

Les modèles VinFast devraient être livrés aux clients le mois prochain

Les premiers crossovers électriques VinFast viennent d’arriver au Canada. La cargaison de VF 8 de VinFast est certifiée pour la vente ici et les livraisons devraient commencer en juin 2023.

Le Silver Queen, transporteur de véhicules de Vinfasts, a accosté au port de Nanaimo en Colombie-Britannique en début de semaine pour décharger 781 crossovers électriques VF 8. Il s’agit des premiers véhicules de la marque à arriver au Canada, quelques mois seulement après les premières livraisons aux États-Unis.

Parallèlement à l’arrivée des voitures au port, VinFast a confirmé la certification réglementaire canadienne pour les nouveaux modèles ainsi que les chiffres officiels de la gamme.

La VinFast VF 8 Eco est proposée à partir de 53 600 $ et dispose d’une autonomie de 425 km. Le modèle Plus de 349 ch démarre à 59 200 $ et à une autonomie de 354 km. Les acheteurs peuvent dépenser 1 500 $ pour passer au modèle Plus de 402 ch avec une autonomie de 391 km.

VinFast vendra ses véhicules directement. La société dispose actuellement de huit salles d’exposition au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. VinFast inclura une garantie de 10 ans avec une couverture de 200 000 km pour le véhicule et un kilométrage illimité pour la batterie haute tension. Le service mobile et l’assistance routière sont inclus pendant la période de garantie.