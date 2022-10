Les premiers VÉ de Honda et Sony arriveront en Amérique du Nord au printemps 2026

Les compagnies travaillent de concert sur une série de VÉ qui seront vendues par les deux marques

Les premiers modèles de cette collaboration seront construits dans une usine américaine de Honda

Ces véhicules seront majoritairement vendus en ligne

La collaboration entre Honda et Sony débouchera sur une nouvelle gamme de véhicules électriques qui sera lancée en 2026.

La coentreprise a choisi de donner la priorité au marché nord-américain parce que les VÉ jouissent d’un gain de popularité rapide aux États-Unis et au Canada et aussi parce qu’il s’agit du plus grand marché mondial pour Honda.

C’est pourquoi les premiers véhicules de l’alliance seront fabriqués dans une usine américaine, qui fournira même les unités vendues au Japon.

Peu de détails sont connus à ce jour sur ces véhicules, mais les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’ils ne visaient pas une production à grande échelle, mais se concentraient plutôt sur la fabrication d’un véhicule à forte valeur ajoutée. Cela signifie que les premiers modèles qui sortiront de Sony-Honda Mobility seront probablement des VÉ de luxe.

Les rumeurs indiquent également que les prochains modèles utiliseront des batteries fournies par les partenaires actuels de Honda, tels que LG et General Motors.

Les deux entreprises se sont associées pour profiter de leurs forces respectives, c’est pourquoi Honda sera responsable de la fabrication du véhicule tandis que Sony développera tous ses logiciels.

En outre, Sony a laissé entendre que sa grande bibliothèque de musique et de films pourrait être accessible par le système d’info divertissement qu’il développera spécialement pour ces modèles.

Ce nouveau système d’info divertissement pourrait également permettre à Honda de modifier son modèle commercial afin de s’appuyer sur des frais d’abonnement récurrents pour les fonctionnalités et les logiciels, comme l’ont déjà fait quelques constructeurs automobiles.

En outre, Honda utilisera ces véhicules pour développer un modèle de vente en ligne similaire à celui de Tesla, Polestar et d’un certain nombre d’autres fabricants de VÉ, afin de supprimer les concessionnaires.

Bien qu’elle affirme ne pas viser un volume de ventes important, Honda vise la vente de 800 000 VÉ en Amérique du Nord d’ici 2030 pour tous ses modèles, et pas seulement ceux fabriqués avec Sony.

Les premières livraisons des VÉ Sony-Honda devraient avoir lieu en Amérique du Nord au printemps 2026, tandis que le lancement au Japon est prévu quelques mois plus tard. Pour l’instant, il n’est pas prévu de vendre ces véhicules en Europe.