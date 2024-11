Les Porsche Taycan GTS 2025 peuvent être commandés au Canada, les livraisons sont attendues au printemps

Porsche lance les modèles Taycan GTS 2025 dans les styles de carrosserie berline et Sport Turismo.

Les modèles GTS offrent jusqu’à 690 ch avec la fonction « push-to-pass » pour un surcroît de puissance.

Les prix canadiens commencent à 167 200 $, et la voiture sera disponible à partir du printemps 2025.

Porsche a dévoilé ses derniers ajouts à la gamme Taycan avec l’introduction des modèles Taycan GTS 2025, disponibles dans les styles de carrosserie berline et Sport Turismo. Considérés comme des voitures sport polyvalentes, les modèles Taycan GTS peuvent maintenant être commandés et devraient arriver dans les Centres Porsche du Canada au printemps 2025.

Les variantes de la Taycan GTS présentent des mises à jour distinctes en matière de design. Elles sont proposées dans de nouvelles options de couleurs extérieures, notamment gris ardoise néo et le bleu pâle métallisé pour la catégorie Légendes, et le ciel violet métallisé pour la catégorie Rêves. L’extérieur intègre des éléments GTS caractéristiques, notamment des détails noirs et gris anthracite avec des accents brillants sur certains éléments, tels que les tabliers avant et arrière et les bases des rétroviseurs extérieurs.

S’appuyant sur les récentes mises à jour de la gamme Taycan par Porsche, les modèles GTS améliorent les performances avec jusqu’à 690 ch, soit une augmentation de 100 ch par rapport aux versions précédentes. Les deux carrosseries accélèrent de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, atteignant un temps de 0 à 200 km/h de 10,4 secondes. Une nouvelle fonction « push-to-pass », intégrée à l’ensemble Sport Chrono de série, délivre 93 ch supplémentaires par salves de 10 secondes, affichées au moyen d’un compte à rebours dans le combiné d’instruments. Les modèles GTS introduisent également un profil sonore unique, faisant écho à la Taycan Turbo S.

L’intérieur du GTS comprend les sièges sport adaptatifs Plus, le système audio ambiophonique BOSE et le volant sport multifonction GT avec commutateurs de mode et palettes de récupération d’énergie. Les options intérieures permettent une personnalisation en Race-Tex avec des finitions en cuir lisse, avec des choix de couleurs élargis au Rouge Carmin et au Gris Ardoise Néo. Les conducteurs bénéficient également du dernier pack technologique de Porsche, qui comprend un mode piste et des interfaces de conduite améliorées.

Les modèles GTS sont équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative combinée à la gestion active de la suspension de Porsche (PASM) et au système Porsche Torque Vectoring Plus. La direction par essieu arrière et le contrôle Porsche Active Ride, offerts en option, rehaussent encore davantage les performances et le confort de roulement. Le réglage du châssis propre à la GTS permet une conduite de haute performance et un confort accru dans la conduite quotidienne.

Au Canada, les prix commencent à 167 200 $ pour la berline Taycan GTS, et à 169 500 $ pour la version Sport Turismo. Les modèles Taycan GTS 2025 complètent la gamme Taycan canadienne et sont disponibles à la commande dès maintenant, les livraisons commençant au printemps 2025.